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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللي عنده شغل ينام لما يرجع.. حسن الرداد يحتفل بفوز منتخب مصر أمام نيوزيلندا

حسن الرداد
حسن الرداد
علا محمد

احتفل الفنان حسن الرداد بفوز المنتخب المصري أمام نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف،ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس العالم،حيث عبر عن فرحته مع الجمهور بطريقة كوميدية وخفيفة.


قال حسن الرداد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"مبروك لمصر يا رجالة، يلا كله يدخل ينام و اللى عنده شغل ينام لما يرجع".


ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام إيران يوم 26 يونيو الجاري، في لقاء قد يحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بعدما عزز الفراعنة حظوظهم بالفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متقدمًا على إيران وبلجيكا اللذين يمتلكان نقطتين لكل منهما، فيما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السابعة:
منتخب مصر: 4 نقاط
منتخب إيران: نقطتان
منتخب بلجيكا: نقطتان
منتخب نيوزيلندا: نقطة واحدة

الفنان حسن الرداد المنتخب المصري نيوزيلندا منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس العالم كأس العالم

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