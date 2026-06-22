مدرب نيوزيلندا يتحسر بعد الخسارة أمام مصر ويؤكد: الشوط الثاني حسم المباراة لصالح الفراعنة

أبدى دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، خيبة أمله من تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني خلال الخسارة أمام منتخب مصر بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 على ملعب "بي.سي.بليس".

وأشار بازيلي إلى أن فريقه قدم شوطًا أولًا جيدًا ونجح في التقدم وخلق عدة فرص، لكنه فقد السيطرة في الشوط الثاني، وهو ما منح منتخب مصر الأفضلية الكاملة للعودة في النتيجة وحسم المواجهة.

وأضاف المدرب أن المنتخب النيوزيلندي كان قريبًا من تحقيق نتيجة إيجابية بعد تقدمه بهدف في الدقيقة 15، إلا أن الفراعنة دخلوا الشوط الثاني بأداء مختلف تمامًا، وزادوا من نسق اللعب بشكل واضح حتى تمكنوا من قلب النتيجة.

وأوضح أن البداية القوية لمصر كانت حاسمة، حيث سجل مصطفى زيكو هدف التعادل، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني، ويؤكد محمود حسن تريزيجيه الانتصار بهدف ثالث.

وقال بازيلي: إن الهدف الذي سجله محمد صلاح كان من النوع الذي اعتاد اللاعب على تسجيله طوال مسيرته، مؤكدًا أن فريقه حاول التعامل مع خطورة نجوم مصر لكن الحسم جاء في اللحظات الحاسمة.

كما شدد على أن الخسارة تعقد موقف فريقه في المجموعة، إذ بات مطالبًا بالفوز على بلجيكا في الجولة الأخيرة من أجل الإبقاء على آمال التأهل إلى الدور المقبل.

وفي سياق متصل، أكد المهاجم النيوزيلندي إيلي جاست أن فريقه لن يقلل من قوة بلجيكا رغم نتائجها في أول جولتين، مشيرًا إلى أن المنتخب الأوروبي سيخوض المباراة القادمة بدافع قوي لتحقيق الفوز وحسم بطاقة العبور، ما يجعل المواجهة المقبلة في غاية الصعوبة.