منتخب مصر يشكر 52 ألف مشجع حضروا لقاء نيوزيلندا التاريخي

وجهت بعثة منتخب مصر الشكر للجماهير التي حضرت مباراة نيوزيلندا التاريخية في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وحضر 52500 مشجع مباراة فوز منتخب مصر الأول في تاريخ كأس العالم أمام نيوزيلندا بنتيجة 3-1.

وشكر الاتحاد المصري الجماهير التي دعمت منتخب مصر في المباراة قائلا : 52500 مشجع كانوا معنا في ملعب المباراة بفانكوفر، شكرًا لكم من القلب .

فوز مصر على نيوزيلندا

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرا على منافسه نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويواجه منتخب مصر منافسه إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 والتي ستحسم تأهل الفراعنة بشكل رسمي لدور الـ32 .

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وإيران يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة سياتل الأمريكية.