فرحة عارمة في شوارع الغردقة بعد أول فوز لمنتخب مصر في كأس العالم.. صور

شهدت مدينة الغردقة مساء اليوم أجواءً احتفالية غير مسبوقة عقب تحقيق منتخب مصر أول فوز في تاريخه ببطولة كأس العالم، بعدما نجح الفراعنة في قلب تأخرهم إلى انتصار تاريخي بنتيجة 3-1 على منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات مونديال 2026.



وتحولت الشوارع والميادين الرئيسية بالغردقة إلى ساحات للاحتفال، حيث خرج المئات من المواطنين حاملين الأعلام المصرية، مرددين الهتافات الوطنية وأغاني التشجيع، احتفالًا بالإنجاز الذي طال انتظاره لعشاق الكرة المصرية.

ورفرفت الأعلام المصرية على السيارات التي جابت شوارع المدينة وسط أجواء من البهجة والسعادة، فيما حرصت الأسر والشباب على التقاط الصور التذكارية وتوثيق لحظات الاحتفال بهذا الفوز التاريخي الذي أعاد الأمل والطموح للجماهير المصرية في مواصلة المشوار بالمونديال.

وكان منتخب مصر قد حقق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد أداء قوي في الشوط الثاني، ليعتلي صدارة مجموعته ويقترب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية. �

وأكد عدد من جماهير الغردقة أن الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل لحظة تاريخية ستظل محفورة في ذاكرة المصريين، خاصة مع الأداء المميز الذي قدمه نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح.

عدسة "أخبار الغردقة" رصدت جانبًا من الاحتفالات الجماهيرية التي عمت المدينة، حيث ارتفعت الأعلام المصرية وامتلأت الشوارع بمظاهر الفرح والفخر بإنجاز الفراعنة العالمي.

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