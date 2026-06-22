قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة وإيران تتفقان على إنشاء خلية لفض الاشتباك بلبنان
ثاني انتصار عربي في المونديال.. مصر تلحق بالمغرب وتواصل التألق
الدولار بـ 49.92 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
لن نخذل الجماهير.. كواليس حديث حسام حسن لإشعال انتفاضة مصر أمام نيوزيلندا بين الشوطين
شوط تاني عالمي بقيادة الأسطورة.. رضا عبد العال يتغنى بفوز الفراعنة ويوجه رسالة نارية لـ زيزو
انفجار بموقع رأس لفان للغاز في قطر يسفر عن إصابة 54 شخصاً وفقدان 18 آخرين
وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
مدرب نيوزيلندا يتحسر بعد الخسارة أمام مصر ويؤكد: الشوط الثاني حسم المباراة لصالح الفراعنة
رئيس الوزراء: نحرص على دعم السياحة والطيران لتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة
اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي على دعم المنتخب الوطنى فى كأس العالم
حل مشكلة العدادات الكودية.. برلماني يعلن مفاجأة سارة
بعد اعتراض 59 مسيرة.. روسيا تعلن إعادة فتح مطارات موسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرحة عارمة في شوارع الغردقة بعد أول فوز لمنتخب مصر في كأس العالم.. صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت مدينة الغردقة مساء اليوم أجواءً احتفالية غير مسبوقة عقب تحقيق منتخب مصر أول فوز في تاريخه ببطولة كأس العالم، بعدما نجح الفراعنة في قلب تأخرهم إلى انتصار تاريخي بنتيجة 3-1 على منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات مونديال 2026. 


وتحولت الشوارع والميادين الرئيسية بالغردقة إلى ساحات للاحتفال، حيث خرج المئات من المواطنين حاملين الأعلام المصرية، مرددين الهتافات الوطنية وأغاني التشجيع، احتفالًا بالإنجاز الذي طال انتظاره لعشاق الكرة المصرية.
ورفرفت الأعلام المصرية على السيارات التي جابت شوارع المدينة وسط أجواء من البهجة والسعادة، فيما حرصت الأسر والشباب على التقاط الصور التذكارية وتوثيق لحظات الاحتفال بهذا الفوز التاريخي الذي أعاد الأمل والطموح للجماهير المصرية في مواصلة المشوار بالمونديال.
وكان منتخب مصر قد حقق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد أداء قوي في الشوط الثاني، ليعتلي صدارة مجموعته ويقترب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية. �
وأكد عدد من جماهير الغردقة أن الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل لحظة تاريخية ستظل محفورة في ذاكرة المصريين، خاصة مع الأداء المميز الذي قدمه نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح.
عدسة "أخبار الغردقة" رصدت جانبًا من الاحتفالات الجماهيرية التي عمت المدينة، حيث ارتفعت الأعلام المصرية وامتلأت الشوارع بمظاهر الفرح والفخر بإنجاز الفراعنة العالمي. 

ه

البحر الاحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

تموين

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

دعاء المضطر المستجاب

دعاء المضطر لقضاء الحاجة المستجاب.. أفضل الأدعية لفك الكرب في جوف الليل

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

ترشيحاتنا

إيتمار بن غفير

بن غفير يستفز العالم.. لبنان سيكون ملعبا لإسرائيل

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في المنطقة

انعقاد الدورة 93 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

جامعة الدول العربية تستضيف الدورة 93 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالكريمة

طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد