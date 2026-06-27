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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مبروك علينا يا مصريين.. رضوى الشربيني تحتفل بتأهل الفراعنة للدور 32

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
سارة عبد الله

هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، منتخب مصر بعد الصعود لدور 32 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها على انستجرام: “لا أنا هفضل نايمة كل ماتش أنا كل ما أنام واصحى ألاقي مصر كسبت.. مبروك علينا التأهل يا مصريين”.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى، حيث نجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة سكنت شباك المنتخب الإيراني، مانحًا الفراعنة أفضلية مبكرة.

مصر تتأهل رسميًا إلى دور الـ32

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده ليضمن المركز الثاني في المجموعة، خلف منتخب بلجيكا المتصدر، ليحجز رسميًا بطاقة العبور إلى دور الـ32 من مونديال 2026.

كان المنتخب المصري قد ضمن التأهل عمليًا قبل انطلاق المباراة، بعدما أسفرت نتائج المجموعة الثامنة عن تعادل السعودية مع كاب فيردي بدون أهداف، وفوز إسبانيا على أوروجواي بهدف دون رد، وهي النتائج التي ضمنت استمرار الفراعنة في البطولة مهما كانت نتيجة مواجهة إيران.

منتخب مصر رضوى الشربيني كأس العالم 2026

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