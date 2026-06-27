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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باسم سمرة يسخر من احتفال لاعب إيران بالهدف الملغي بعد تأهل مصر إلى دور الـ32

باسم سمرة
باسم سمرة
يمنى عبد الظاهر

مازح الفنان باسم سمرة جمهوره، ساخرًا من احتفال اللاعب الإيرانى بالهدف الذى تم اعتباره «تسللا» فى نهاية المباراة؛ بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ونشر باسم صورة له من أحد مشاهده فى مسلسل «العتاولة 2» وهو يرتدى نظارة سوداء عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»؛ معلقًا: «الاحتفال بالنضارة بيبقى كده».

وتفاعل معه الجمهور؛ معلقًا: «هى ضلمت كده ليه؟»، «عندك حق النضارة قلبت الموازين»، «الله ينور يا سمرة.. كده نقفل الترند»، «دى نضارة معظمة دي؟»، «أيوة بقا هو بتاع النضارات يعم»، «هتبقى سواد على الكل».

يذكر أن منتخب مصر كان قد حسم تأهله إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026، محتلاً المركز الثانى فى مجموعته، بعد تعادله مع نظيره الإيرانى بنتيجة 1-1، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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