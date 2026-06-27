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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نبأ سار لجماهير الكرة المصرية عقب إصابة محمد صلاح وفتوح

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

زف الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي والمنتخب السابق، نبأ عاجل كشف فيه الحالة الصحية للمصابين داخل المنتخب.

وكتب شوبير، عبر حسابه الشخصي عبر موقع إكس: “طب والله الحمد محمد صلاح شد خفيف جدا وهيلحق الماتش الجاي بإذن الله، ومحمد عبد المنعم إصابة فى كاحل القدم بعيدا عن الركبة، وإن شاء الله يلحق مباراة أستراليا، حمدي فتحي يقترب من العودة، حسام عبد المجيد أنهى البروتوكول الطبي وجاهز باذن الله، فقط أحمد فتوح لسه هيعمل أشعة وبعدها يتم الإعلان”.

وتأهل منتخب مصر رسميا  إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، عقب التعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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