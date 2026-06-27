الفيفا يعلن مواعيد 9 مباريات في دور الـ32 من كأس العالم

ضمن عدد من المنتخبات التأهل لدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اعتماد 9 مواجهات رسمية من أصل 16 مباراة فى هذا الدور.

28 منتخبًا حسمت التأهل و8 تنتظر الحسم



وقد تأكد تأهل منتخبي مصر والمغرب من بين المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026 مع احتمالية تأهل منتخب الجزائر.

كشف “فيفا” عن جدول بعض مباريات هذا الدور، وجاءت مواعيدها على النحو التالي:

الأحد 28 يونيو

جنوب أفريقيا × كندا (10:00 مساءً)

الإثنين 29 يونيو

البرازيل × اليابان (8:00 مساءً)

ألمانيا × باراجواي (11:30 مساءً)

الثلاثاء 30 يونيو

هولندا × المغرب (4:00 فجرًا)

كوت ديفوار × النرويج (8:00 مساءً)

الأربعاء 1 يوليو

فرنسا × السويد (12:00 صباحًا)

الخميس 2 يوليو

الولايات المتحدة الأمريكية × البوسنة والهرسك (3:00 فجرًا)

الجمعة 3 يوليو

أستراليا × مصر (9:00 مساءً)

السبت 4 يوليو

الأرجنتين × الرأس الأخضر (1:00 صباحًا)