الدرندلي عن فتوح : قالي سمعت شىء طرقع عندي

كشف خالد الدرندلي عضو اتحاد الكرة تفاصيل إصابة فتوح نجم المنتخب خلال مواجهة إيران في كأس العالم.

وأكد الدرندلي في تصريحات لبرنامج “هنا المونديال ”:" فتوح قال لي: “ سمعت شئ طرقع عندي ”.

وفي سياق متصل أكد حسام حسن أن أحمد فتوح، ظهير أيسر منتخب مصر، شعر أيضاً بآلام في الخلفية، بينما تعرض محمد عبدالمنعم لكدمة في أنكل القدم

وأشار المدير الفني لمنتخبنا الوطني إلى أنه من المقرر أن يخضع صلاح وفتوح وعبدالمنعم لأشعة وفحوص طبية، تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، للاطمئنان عليهم وتحديد البرنامج العلاجي لتعافي الثلاثي، قبل مواجهة أستراليا بدور ال32 المقررة إقامتها الجمعة المقبل.