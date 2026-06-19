قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على نقالة مستشفى.. عريس يدخل حفل زفافه محمولًا على أكتاف أصدقائه في قنا | شاهد
بن غفير: مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية يجب أن تذرف ألف أم لبنانية دموعها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يونيو 2026.. تراجع جماعي لعيارات 24 و21
تقترب من الحسم.. القصة الكاملة لـ أزمة شكاوي الزمالك وزيزو
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات
يختصر الوقت من 70 إلى 30 دقيقة.. هل ينقذ المونوريل الزحام في القاهرة؟
حظر ​مسيرة للمجلس ​الوطني للمقاومة ‌الإيرانية في باريس
الفراعنة يتفوقون.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا قبل مواجهة كأس العالم 2026
السيطرة على حريق نشب بشركة دعاية وإعلان في شبرا الخيمة
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
من القرى إلى المراكز.. 8 ملايين جرعة تحصين لتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جاهزية أحمد فتوح تدعم صفوف منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا في كأس العالم

أحمد فتوح
أحمد فتوح
حمزة شعيب

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم دفعة معنوية مهمة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، بعدما تأكدت جاهزية أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفراعنة، للمشاركة في المباراة المقرر إقامتها فجر الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشارك أحمد فتوح بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية التي خاضها المنتخب، كما ظهر بشكل كامل خلال التقسيمة الفنية، ليؤكد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها عقب مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى، والتي تمثلت في شد عضلي بسيط لم يمنعه من العودة سريعًا إلى التدريبات.

ويمنح تعافي اللاعب أحمد فتوح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المزيد من الخيارات الفنية قبل المباراة المهمة، التي يسعى خلالها المنتخب الوطني لتحقيق أول انتصار له في النسخة الحالية من كأس العالم.

في سياق متصل، كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن إجراء تعديل على برنامج تنقلات الفريق خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير أكبر قدر من الراحة للاعبين قبل خوض الجولة الثالثة من البطولة.

وأوضح أن بعثة المنتخب ستغادر مدينة فانكوفر الكندية مباشرة إلى مدينة سياتل الأمريكية مساء يوم 22 يونيو، عقب انتهاء مواجهة نيوزيلندا، استعدادًا لخوض المباراة المقبلة أمام منتخب إيران.

وأشار مدير المنتخب إلى أن الخطة الأصلية كانت تقضي بعودة الفريق إلى مدينة سبوكين أولًا، قبل السفر إلى سياتل يوم 24 يونيو، إلا أن الجهاز الفني والإداري فضل السفر المباشر لتقليل ساعات التنقل والإرهاق، بما يضمن الحفاظ على جاهزية اللاعبين خلال المرحلة الحاسمة من دور المجموعات.

 الفراعنة يبحثون عن الفوز الأول

ويدخل منتخب مصر مواجهة نيوزيلندا بمعنويات مرتفعة بعد التعادل الإيجابي أمام بلجيكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، وهي النتيجة التي أبقت حظوظ الفراعنة قائمة بقوة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار جاهزية جميع العناصر الأساسية، وعلى رأسها أحمد فتوح، لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من فرص المنتخب في بلوغ الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026.
 

منتخب مصر منتخب نيوزيلندا كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

أمير هشام

أمير هشام: غضب في الجبلاية بعد تعيين رامي عادل في الأهلي

ترشيحاتنا

ضبط سيارة مواد بترولية بقنا

ضبط سيارة محملة بـ8 آلاف لتر سولار قبل تهريبها بالسوق السوداء بقنا

"الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

"الداخلية" تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد