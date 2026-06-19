جاهزية أحمد فتوح تدعم صفوف منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا في كأس العالم

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم دفعة معنوية مهمة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، بعدما تأكدت جاهزية أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفراعنة، للمشاركة في المباراة المقرر إقامتها فجر الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشارك أحمد فتوح بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية التي خاضها المنتخب، كما ظهر بشكل كامل خلال التقسيمة الفنية، ليؤكد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها عقب مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى، والتي تمثلت في شد عضلي بسيط لم يمنعه من العودة سريعًا إلى التدريبات.

ويمنح تعافي اللاعب أحمد فتوح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المزيد من الخيارات الفنية قبل المباراة المهمة، التي يسعى خلالها المنتخب الوطني لتحقيق أول انتصار له في النسخة الحالية من كأس العالم.

في سياق متصل، كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن إجراء تعديل على برنامج تنقلات الفريق خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير أكبر قدر من الراحة للاعبين قبل خوض الجولة الثالثة من البطولة.

وأوضح أن بعثة المنتخب ستغادر مدينة فانكوفر الكندية مباشرة إلى مدينة سياتل الأمريكية مساء يوم 22 يونيو، عقب انتهاء مواجهة نيوزيلندا، استعدادًا لخوض المباراة المقبلة أمام منتخب إيران.

وأشار مدير المنتخب إلى أن الخطة الأصلية كانت تقضي بعودة الفريق إلى مدينة سبوكين أولًا، قبل السفر إلى سياتل يوم 24 يونيو، إلا أن الجهاز الفني والإداري فضل السفر المباشر لتقليل ساعات التنقل والإرهاق، بما يضمن الحفاظ على جاهزية اللاعبين خلال المرحلة الحاسمة من دور المجموعات.

الفراعنة يبحثون عن الفوز الأول

ويدخل منتخب مصر مواجهة نيوزيلندا بمعنويات مرتفعة بعد التعادل الإيجابي أمام بلجيكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، وهي النتيجة التي أبقت حظوظ الفراعنة قائمة بقوة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار جاهزية جميع العناصر الأساسية، وعلى رأسها أحمد فتوح، لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من فرص المنتخب في بلوغ الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026.

