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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الرئيس الأرجنتيني يهاجم مروجي شائعة وفاة والد ميسي: انحدار أخلاقي وإعلام قمامة

الرئيس الأرجنتيني وميسي
الرئيس الأرجنتيني وميسي
محمد بدران

أصدر رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، بيانًا شديد اللهجة عبر حسابه على منصة "إكس"، دافع فيه عن قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك عقب تداول شائعات زعمت وفاة والده خورخي ميسي، قبل أن تنفي العائلة تلك الأنباء بشكل رسمي.

وشن الرئيس الأرجنتيني هجومًا كبيرًا على الإعلامية فلورنسيا بينيا، التي أذاعت شائعة وفاة خورخي ميسي والد نجم السيليستي، بعد إعلان الأسرة تعرضه لوعكة صحية الأيام الماضية.

وقال الرئيس الأرجنتيني في بيان رسمي نشره عبر حسابه على إكس: الذي حمل عنوان "إعلام قمامة": "عندما يظن المرء أنه رأى كل شيء من وسائل الإعلام، يخرج بعض الأشخاص ليذكرونا بأنه يمكن دائمًا الانحدار إلى مستوى أكثر تدنيًا، وأنه يمكن دائمًا قول أمر أكثر فظاعة وإلحاق المزيد من الضرر".

وأضاف أن التصريحات التي أدلت بها الإعلامية فلورينسيا بينيا، دون التحقق من صحتها، كانت مرفوضة حتى لو كانت المعلومات صحيحة، لأنها تتعلق بالحياة الخاصة لأحد المواطنين، معتبرًا أن امتلاك ميكروفون أو قلم لا يمنح أي شخص الحق في نشر معلومات غير موثقة أو تجاهل أبسط قواعد الأخلاق واحترام الحقيقة.

وأشار ميلي إلى أن القناة التي استضافت الإعلامية سارعت إلى تصحيح المعلومة وإنهاء تعاونها معها، مؤكدًا أن هذا التصرف لا يحدث في كثير من المؤسسات الإعلامية التي تستمر في حماية صحفيين اعتادوا، بحسب وصفه، تشويه سمعة الآخرين والافتراء عليهم تحت غطاء العمل الصحفي.

واختتم الرئيس الأرجنتيني بيانه بالتأكيد على أن بعض وسائل الإعلام التي تتلقى دعمًا سياسيًا لا يحق لها تقديم نفسها باعتبارها وصية على الأخلاق والقيم، مختتمًا رسالته بكلمة: "وداعًا".

وكانت أسرة ليونيل ميسي قد نفت رسميًا الشائعات التي تحدثت عن وفاة والده خورخي ميسي، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

ميسي الأرجنتين كأس العالم شائعة وفاة والد ميسي

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