هتافات "فلسطين حرة" تسيطر على محيط مباراة مصر وإيران في كأس العالم

شهد محيط ملعب مباراة مصر وإيران في بطولة كأس العالم 2026 واقعة لفتت الأنظار، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر احتجاج عدد من الجماهير المصرية وشخص كان يحمل علم إسرائيل، أثناء توافد المشجعين إلى الملعب قبل انطلاق اللقاء.

وأظهر الفيديو تجمع عدد من المشجعين المصريين حول الشخص، مرددين هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، أبرزها: "فلسطين حرة"، في مشهد انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت الواقعة وسط الأجواء الجماهيرية التي سبقت المباراة، وشهدت حضورًا كبيرًا من مشجعي المنتخبين إلى جانب جماهير من جنسيات مختلفة، في ظل الاهتمام الواسع بالمواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأثار المقطع المتداول تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن المشجعين المصريين عبروا عن موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، فيما دعا آخرون إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الرياضي للبطولة بعيدًا عن أي توترات خارج إطار المنافسات داخل الملعب.