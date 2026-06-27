انتهت مباراة مصر وإيران التي أقيمت على استاد لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 بالتعادل 1-1.

افتتح محمود صابر أهداف مباراة مصر وإيران فى الدقيقة الخامسة وأدرك المنتخب الإيراني التعادل .

ونجح مصطفى شوبير فى التصدى لركلة جزاء سددها مهدى طارمي.

وألغى حكم اللقاء البولندى هدفا لصالح منتخب إيران بعد الرجوع إلي تقنية الفيديو بداعي التسلل.

ويلتقى منتخب مصر الوطني نظيره منتخب اسرتراليا فى دور الـ 32 يوم 3 يوليو القادم فى تمام الساعة التاسعة مساء.

بلجيكا في الصدارة .. ترتيب مجموعة مصر في المونديال

تصدر منتخب بلجيكا ترتيب المجموعة السابعة بعدما اكتسحت نيوزيلندا لبخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما فى ختام دور المجموعات بكأس العالم.

وجاء ترتيب المجموعة السابعة على النحو التالي:

1- بلجيكا 5 نقاط بفارق الأهداف

2- منتخب مصر 5 نقاط

3- إيران 3 نقاط

4- نيوزيلندا نقطة وحيدة.