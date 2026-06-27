قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم
مشاهدة مباراة مصر وإيران بث مباشر في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة
مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران
مصر تتأهل رسميا إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 قبل مواجهة إيران
السعودية تودع كأس العالم 2026 ..وكاب فيردي يتأهل إلى دور الـ32
الحلم العربي يتبخر في مونديال 2026.. 5 منتخبات تودع من الدور الأول.. ومصر والمغرب والجزائر أمام مهمة إنقاذ المشاركة التاريخية
التشكيل الرسمي لمباراة بلجيكا ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
تشكيل منتخب إيران أمام مصر في الجولة الثالثة من كأس العالم
يارا السكري تكشف لـ صدى البلد أسرار طفولتها وسر حبها للمدرسة
محمد صلاح على موعد مع التاريخ.. هدف أمام إيران يمنحه الرقم العربي القياسي في المونديال
عمرو أديب لـ رئيس الوزراء: سهل الإجراءات وخلي الأجانب تمتلك عقارات في مصر
سعر الريال السعودي والعملات العربية اليوم السبت 27-6-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحرك بعثة منتخب مصر لملعب سياتل قبل مواجهة إيران في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، استعدادًا لخوض المواجهة الحاسمة أمام منتخب إيران، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب الوطني اللقاء وسط حالة من التركيز الكبير، بعدما أنهى استعداداته الفنية والبدنية للمباراة، التي تمثل محطة مهمة في مشوار الفراعنة بالمونديال، في ظل المنافسة القوية على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة مصر وإيران

تنطلق مباراة مصر وإيران في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، الموافق السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب لومن فيلد، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لأهميتها في تحديد ترتيب المجموعة وهوية المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32.

الفراعنة يستهدفون حسم الصدارة

يدخل منتخب مصر المباراة وعينه على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة السابعة، ومواصلة المشوار بثقة نحو الأدوار الإقصائية.

وعمل الجهاز الفني خلال الأيام الماضية على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، سواء من الناحية الفنية أو الذهنية، مع دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنتخب الإيراني، لضمان تقديم أداء قوي يحقق الهدف المنشود.

إيران تتمسك بفرصة التأهل

في المقابل، يخوض منتخب إيران المباراة بطموحات كبيرة، حيث لا يزال يمتلك فرصة قوية للتأهل إلى دور الـ32، وهو ما يجعله يتمسك بتحقيق الفوز أمام المنتخب المصري.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة إثارة وندية كبيرة بين المنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في حسم بطاقة العبور بأفضل صورة ممكنة، خاصة أن نتائج الجولة الأخيرة ستكون حاسمة في تحديد ملامح المتأهلين عن المجموعة السابعة.

ويأمل منتخب مصر في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة داخل صفوفه، وتحقيق نتيجة إيجابية تؤكد أحقيته بصدارة المجموعة، قبل بدء مرحلة الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم 2026

منتخب مصر ايران كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. برنامج Music Art في كلية التربية الموسيقية جامعة العاصمة

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس الاتحاد الإيطالي لمنظمي الرحلات ASTOI تعزيز التعاون المشترك

بالصور

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

ليس كل انتقاد كراهية.. كيف تحتوي غيرة الآخرين منك؟.. طرق التعامل مع اختلاف طباع البشر بذكاء

كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟

بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم مثل المحلات

بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل مثل المحلات
بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل مثل المحلات
بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل مثل المحلات

يطرحون أسئلة محرجة.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل.. خبراء : لا تجيب على كل ما يُوجه إليك

لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل
لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل
لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد