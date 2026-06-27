تحرك بعثة منتخب مصر لملعب سياتل قبل مواجهة إيران في كأس العالم 2026

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، استعدادًا لخوض المواجهة الحاسمة أمام منتخب إيران، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب الوطني اللقاء وسط حالة من التركيز الكبير، بعدما أنهى استعداداته الفنية والبدنية للمباراة، التي تمثل محطة مهمة في مشوار الفراعنة بالمونديال، في ظل المنافسة القوية على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة مصر وإيران

تنطلق مباراة مصر وإيران في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، الموافق السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب لومن فيلد، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لأهميتها في تحديد ترتيب المجموعة وهوية المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32.

الفراعنة يستهدفون حسم الصدارة

يدخل منتخب مصر المباراة وعينه على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة السابعة، ومواصلة المشوار بثقة نحو الأدوار الإقصائية.

وعمل الجهاز الفني خلال الأيام الماضية على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، سواء من الناحية الفنية أو الذهنية، مع دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنتخب الإيراني، لضمان تقديم أداء قوي يحقق الهدف المنشود.

إيران تتمسك بفرصة التأهل

في المقابل، يخوض منتخب إيران المباراة بطموحات كبيرة، حيث لا يزال يمتلك فرصة قوية للتأهل إلى دور الـ32، وهو ما يجعله يتمسك بتحقيق الفوز أمام المنتخب المصري.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة إثارة وندية كبيرة بين المنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في حسم بطاقة العبور بأفضل صورة ممكنة، خاصة أن نتائج الجولة الأخيرة ستكون حاسمة في تحديد ملامح المتأهلين عن المجموعة السابعة.

ويأمل منتخب مصر في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة داخل صفوفه، وتحقيق نتيجة إيجابية تؤكد أحقيته بصدارة المجموعة، قبل بدء مرحلة الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم 2026