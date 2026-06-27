إبراهيم عبدالخالق: مباراة إيران الأهم لمنتخب مصر.. وحسام حسن سيلعب بحذر

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أهمية مباراة إيران لمنتخب مصر، مشددا على ضرورة الفوز من أجل صدارة المجموعة في كأس العالم.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، على قناة نادي الزمالك: "أتمنى صدارة منتخب مصر للمجموعة في كأس العالم ونتائج المنتخب الوطني في كأس العالم تُحسب للجهاز الفني، ومن وجهة نظري أن حسام حسن سيخوض مواجهة إيران بـ حذر".

وأضاف إبراهيم عبدالخالق: "يجب على لاعبي منتخب مصر الحذر بسبب الإنذارات، ومواجهة إيران الأهم لمنتخب مصر في كأس العالم، ووجود محمد صلاح داخل الملعب ضروري لأنه يمثل خطورة لأى منافس، وزيكو اكتشاف حسام حسن وتألقه مع المنتخب يُحسب له".