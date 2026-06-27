فرج عامر يحذر الأهلي من رحيل تريزيجيه.. قيمة فنية كبيرة

طالب فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، مسؤولي النادي الأهلي بعدم التفريط في محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب يمثل قيمة فنية وقيادية كبيرة داخل الفريق ويصعب تعويضه.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "أتمنى أن الأهلي لا يفرط في محمود حسن تريزيجيه لأسباب كثيرة يطول شرحها، وإن كان يعرفها كل من يعرف بديهيات كرة القدم".

وأضاف: "تريزيجيه هداف الأهلي، وكابتن الأهلي، ووجوده هام جدًا داخل وخارج الملعب، كما أنه غير مثير لأي مشاكل".

وتساءل رئيس سموحة السابق عن جدوى الاستغناء عن اللاعب، قائلًا: "ما هي تكلفة اللاعب البديل؟ وحجم المخاطرة بكون البديل يصلح أو لا يصلح؟".

وأكد فرج عامر أن استمرار تريزيجيه مع الأهلي يمثل مكسبًا كبيرًا للفريق، سواء على المستوى الفني أو القيادي، في ظل الخبرات التي يمتلكها وتأثيره داخل غرفة الملابس وخارجها.