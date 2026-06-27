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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل الجولة الحاسمة بلحظات.. كل طرق تأهل منتخب مصر والمواجهات المحتملة فى دور الـ32

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود أحمد

قبل لحظات من انطلاق مباراة منتخب مصر أمام ايران فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى الولاات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا .. تدور العديد من السيناريوهات الخاصة بتأهل المنتخب سواء كمتصدر المجموعة أو فى الوصافة أو كمركز ثالث فى ظل اقامة مباراة بلجيكا ونيوزيلندا فى نفس التوقيت .

ويدخل الفراعنة الجولة الأخيرة بأكثر من سيناريو يمنحهم بطاقة العبور لكن الفارق سيكون في المركز الذي سيحتله المنتخب داخل المجموعة وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على قوة المنافس في الدور المقبل وربما يرسم ملامح مشوار المنتخب حتى الأدوار المتقدمة.

أولًا.. كيف يتأهل منتخب مصر؟

يمتلك منتخب مصر عدة احتمالات قبل انطلاق الجولة الأخيرة جاءت على النحو التالي:

الفوز يمنح منتخب مصر صدارة المجموعة رسميًا دون النظر إلى أي نتائج أخرى ليحسم التأهل بأفضل صورة ممكنة.

التعادل مع فوز منتخب بلجيكا على نيوزيلندا يعني تساوي المنتخبين في الصدارة على أن يتم اللجوء إلى فارق الأهداف لحسم المركز الأول.

أما إذا تعادل منتخب مصر مع تعادل منتخب بلجيكا أو خسارته فإن الفراعنة يحتفظون بصدارة المجموعة ويتأهلون في المركز الأول.

وفي حال تعرض منتخب مصر للهزيمة مع فوز منتخب بلجيكا فسيتراجع المنتخب إلى المركز الثالث لكنه سيضمن التأهل ضمن قائمة أفضل أصحاب المركز الثالث.

وإذا خسر منتخب مصر مقابل تعادل منتخب بلجيكا أو خسارته أمام نيوزيلندا فسينهي الفراعنة دور المجموعات في المركز الثاني ويتأهلون مباشرة.

صدارة المجموعة.. أفضلية كبيرة في دور الـ32

احتلال منتخب مصر للمركز الأول يمنحه أفضلية واضحة في الدور المقبل حيث سيواجه أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات الأخرى.

وتوجد حالة استثنائية في هذه المواجهات إذ إذا نجح منتخب كوريا الجنوبية في التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث عن المجموعة الأولى فسيكون المنافس المباشر لمنتخب مصر في دور الـ32.

أما إذا لم يتأهل المنتخب الكوري فستكون خيارات منافس الفراعنة بين أصحاب المركز الثالث في المجموعة الثامنة والتي تضم إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي والسعودية أو ثالث المجموعة التاسعة أو ثالث المجموعة العاشرة.

وفي حال تجاوز منتخب مصر هذه العقبة سيكون في انتظار الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك في دور الـ16 ليبدو الطريق أكثر توازنًا مقارنة بالسيناريوهات الأخرى.

ماذا لو تأهلت مصر وصيفة للمجموعة؟

إذا أنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثاني فسيصطدم مباشرة بوصيف المجموعة الرابعة وهو منتخب أستراليا.

ورغم صعوبة المواجهة فإن التحدي الأكبر قد يأتي في دور الـ16 حيث سيكون الفائز من مواجهة الأرجنتين مع إسبانيا أو أوروجواي في انتظار المتأهل وهو ما يجعل الطريق أكثر تعقيدًا أمام الفراعنة.

التأهل كثالث المجموعة.. الطريق الأصعب

رغم أن منتخب مصر يضمن التأهل حتى في بعض سيناريوهات احتلال المركز الثالث فإن هذا المسار يبدو الأكثر صعوبة.

وتشير الحسابات إلى أن المنافس الأقرب سيكون متصدر المجموعة الثانية منتخب سويسرا بينما يبقى احتمال مواجهة منتخب فرنسا متصدر المجموعة التاسعة قائمًا لكنه أقل ترجيحًا.

وفي حال تخطي عقبة سويسرا سيصطدم منتخب مصر في دور الـ16 بأحد المنتخبين البرتغال أو كولومبيا بينما إذا كانت المواجهة الأولى أمام فرنسا ونجح الفراعنة في تحقيق المفاجأة فسيكون المنتخب الألماني في انتظارهم في الدور التالي.

منتخب مصر ايران منافسات المجموعة السابعة بطولة كأس العالم مباراة بلجيكا ونيوزيلندا

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