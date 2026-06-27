قبل مباراة إيران.. تعرف على منافسي منتخب مصر المحتملين في الدور المقبل

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، عن السيناريوهات المحتملة لمنافس منتخب مصر في دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأوضح العمايرة، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة سيضعه أمام أحد أصحاب المركز الثالث من خمس مجموعات، وهي: كوريا الجنوبية، أو الإكوادور، أو صاحب المركز الثالث في مجموعة إسبانيا، أو السنغال، أو صاحب المركز الثالث في مجموعة الأرجنتين، على أن تُقام المباراة يوم 1 يوليو في تمام الساعة 11 مساءً.

وأضاف أن احتلال منتخب مصر المركز الثاني سيقوده لمواجهة منتخب أستراليا في دور الـ32، يوم 3 يوليو في تمام الساعة 9 مساءً.

وأشار إلى أنه في حال تأهل الفراعنة ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فسيكون الموعد مع منتخب سويسرا، في مباراة تقام يوم 3 يوليو في تمام الساعة 6 صباحًا.

ويستعد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمواجهة منتخب إيران في السادسة صباح اليوم السبت على استاد لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لحسم التأهل إلى الدور المقبل.