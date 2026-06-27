إسبانيا تعلن تشكيلها لمواجهة أوروجواي في الجولة الحاسمة بـ كأس العالم

كشف الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة أوروجواي، والمقرر إقامتها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله المنتخب الإسباني لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له العبور إلى الدور التالي.

التشكيل الأساسي للمنتخب الإسباني

جاء اختيار المدير الفني معتمدًا على مجموعة من أبرز نجوم الفريق، حيث يتواجد أوناي سيمون في حراسة المرمى، بينما يضم خط الدفاع كلًا من بيدرو بورو، وباو كوبارسي، وإيميريك لابورت، ومارك كوكوريا.

وفي خط الوسط يبدأ الثلاثي بيدري جونزاليس، ورودري هيرنانديز، وأليكس باينا، في حين يقود الهجوم كل من لامين يامال، وداني أولمو، وميكيل أويارزابال، في تشكيل يعكس رغبة المنتخب الإسباني في فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى للمباراة.

مواجهة مرتقبة بطموحات كبيرة

تكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، إذ تمثل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، وهو ما يزيد من قوة المنافسة بين الطرفين، في ظل سعي كل منتخب لحصد النقاط الثلاث وحسم موقفه في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

توتر داخل معسكر أوروجواي قبل اللقاء

في المقابل، أشارت تقارير إعلامية إلى وجود حالة من التوتر داخل معسكر منتخب أوروجواي قبل ساعات من انطلاق المباراة، بعدما نشبت خلافات بين عدد من قادة الفريق والجهاز الفني بقيادة مارسيلو بيلسا.

وأضافت التقارير أن سبب الأزمة يعود إلى اختلاف وجهات النظر بشأن التحضيرات الفنية والخطط الخاصة بالمباراة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل بعثة المنتخب، في وقت يأمل فيه الجميع تجاوز تلك الخلافات والتركيز على المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإسباني، والتي تعد واحدة من أبرز مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026