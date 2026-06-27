قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال
تشكيل منتخب السعودية لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم 2026
قبل مباراة إيران.. تعرف على منافسي منتخب مصر المحتملين في الدور المقبل
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا.. ما السبب؟
بالأسلحة البيضاء والشوم.. مشاجرة في مساكن العبور ببورفؤاد تثير الذعر بين الأهالي
إقبال كبير ينعش سياحة اليوم الواحد في بورفؤاد وبورسعيد .. صور
كيف أعرف أنني عاق لوالدي؟.. دار الإفتاء تكشف ضابط العقوق
أعلى سعر ذهب.. تفاصيل العيار الأغلى في السوق الآن
من غرفة الولادة إلى الوفاة.. زوج ضحية الإهمال الطبي بالإسماعيلية يكشف رحلة الألم
مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت
عودة رام 1500 TRX SRT موديل 2027.. بقوة 777 حصانا
يطرحون أسئلة محرجة.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل.. خبراء : لا تجيب على كل ما يُوجه إليك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة العراق في كأس العالم بعد الخسارة أمام السنغال

منتخب العراق
منتخب العراق
رباب الهواري

أسدل الستار على منافسات المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026، بعد إقامة مواجهتي الجولة الثالثة والأخيرة، والتي جمعت السنغال مع العراق، وفرنسا أمام النرويج، لتتحدد بشكل نهائي هوية المتأهلين المباشرين إلى دور الـ32، مع استمرار آمال السنغال في العبور ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتلقى منتخب العراق خسارة قاسية أمام نظيره السنغالي بخمسة أهداف دون مقابل، في مباراة فرض خلالها المنتخب السنغالي سيطرته الكاملة ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، ليحقق أول انتصار له في البطولة ويرفع رصيده إلى ثلاث نقاط.

ورغم الفوز الكبير، لم يضمن منتخب السنغال التأهل بشكل مباشر، إذ أنهى دور المجموعات في المركز الثالث، لكنه حافظ على فرصه في التأهل إلى دور الـ32 ضمن قائمة أفضل أصحاب المركز الثالث، في انتظار اكتمال مباريات بقية المجموعات وحسم الترتيب النهائي.

في المقابل، ودع منتخب العراق منافسات البطولة من دور المجموعات بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي، ليختتم مشواره من دون حصد أي نقطة، بعدما عانى دفاعيًا وهجوميًا خلال مبارياته الثلاث، مكتفيًا بتسجيل هدف واحد مقابل استقبال اثني عشر هدفًا.

وفي المواجهة الثانية، واصل منتخب فرنسا عروضه القوية، وحقق انتصارًا مستحقًا على منتخب النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف، ليؤكد تفوقه في المجموعة ويحقق العلامة الكاملة بحصد تسع نقاط من ثلاث مباريات، متصدرًا جدول الترتيب عن جدارة.

ورغم خسارته أمام فرنسا، نجح منتخب النرويج في الحفاظ على المركز الثاني برصيد ست نقاط، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ32، مستفيدًا من انتصاريه في أول جولتين.

وجاء ترتيب المجموعة التاسعة بعد نهاية منافساتها على النحو التالي: فرنسا في الصدارة برصيد تسع نقاط، تليها النرويج بست نقاط، ثم السنغال بثلاث نقاط، بينما تذيل العراق الترتيب من دون أي رصيد، لتختتم المجموعة منافساتها بتأهل فرنسا والنرويج رسميًا، مع استمرار ترقب السنغال لنتائج بقية المجموعات من أجل معرفة مصيرها في البطولة

العراق فرنسا اخبار الرياضة كاس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

ترشيحاتنا

سخان كهربائي

غول الفاتورة.. جهاز في منزلك يلتهم 30% من الكهرباء دون أن تشعر

لارا حجازي

عقوبة تخطت حدود النغم.. نقابة الموسيقيين تسدل الستار مؤقتا على ملكة الشعبي لارا حجازي

طريقة عمل العاشوراء

3 وصفات مميزة.. طريقة عمل العاشورا المصرية

بالصور

يطرحون أسئلة محرجة.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل.. خبراء : لا تجيب على كل ما يُوجه إليك

لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل
لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل
لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل

بطعم المطاعم.. طريقة عمل النجرسكو بالدجاج بخطوات سهلة وصوص كريمي لا يقاوم

طريقة عمل النجرسكو بالدجاج
طريقة عمل النجرسكو بالدجاج
طريقة عمل النجرسكو بالدجاج

حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد