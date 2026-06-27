ترتيب مجموعة العراق في كأس العالم بعد الخسارة أمام السنغال

أسدل الستار على منافسات المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026، بعد إقامة مواجهتي الجولة الثالثة والأخيرة، والتي جمعت السنغال مع العراق، وفرنسا أمام النرويج، لتتحدد بشكل نهائي هوية المتأهلين المباشرين إلى دور الـ32، مع استمرار آمال السنغال في العبور ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتلقى منتخب العراق خسارة قاسية أمام نظيره السنغالي بخمسة أهداف دون مقابل، في مباراة فرض خلالها المنتخب السنغالي سيطرته الكاملة ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، ليحقق أول انتصار له في البطولة ويرفع رصيده إلى ثلاث نقاط.

ورغم الفوز الكبير، لم يضمن منتخب السنغال التأهل بشكل مباشر، إذ أنهى دور المجموعات في المركز الثالث، لكنه حافظ على فرصه في التأهل إلى دور الـ32 ضمن قائمة أفضل أصحاب المركز الثالث، في انتظار اكتمال مباريات بقية المجموعات وحسم الترتيب النهائي.

في المقابل، ودع منتخب العراق منافسات البطولة من دور المجموعات بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي، ليختتم مشواره من دون حصد أي نقطة، بعدما عانى دفاعيًا وهجوميًا خلال مبارياته الثلاث، مكتفيًا بتسجيل هدف واحد مقابل استقبال اثني عشر هدفًا.

وفي المواجهة الثانية، واصل منتخب فرنسا عروضه القوية، وحقق انتصارًا مستحقًا على منتخب النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف، ليؤكد تفوقه في المجموعة ويحقق العلامة الكاملة بحصد تسع نقاط من ثلاث مباريات، متصدرًا جدول الترتيب عن جدارة.

ورغم خسارته أمام فرنسا، نجح منتخب النرويج في الحفاظ على المركز الثاني برصيد ست نقاط، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ32، مستفيدًا من انتصاريه في أول جولتين.

وجاء ترتيب المجموعة التاسعة بعد نهاية منافساتها على النحو التالي: فرنسا في الصدارة برصيد تسع نقاط، تليها النرويج بست نقاط، ثم السنغال بثلاث نقاط، بينما تذيل العراق الترتيب من دون أي رصيد، لتختتم المجموعة منافساتها بتأهل فرنسا والنرويج رسميًا، مع استمرار ترقب السنغال لنتائج بقية المجموعات من أجل معرفة مصيرها في البطولة