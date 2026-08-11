انطلاق أولى قوافل «إيد واحدة» بالمرحلة الثالثة في قرية كحك بحري بالفيوم

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات أولى قوافل «إيد واحدة» الشاملة، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بقرية كحك البحرية التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة.

وتأتي القافلة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للوصول بالخدمات المختلفة إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب الاستجابة للاحتياجات الأساسية للمواطنين في القرى والمناطق المستهدفة.

مئات المواطنين يستفيدون من خدمات القافلة

وشهدت قرية كحك البحرية توافد مئات المواطنين منذ انطلاق فعاليات القافلة، للاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها القافلة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة».

وتتضمن القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات التي تستهدف مساندة المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة، وتوفير احتياجاتهم في أماكن إقامتهم.

خدمات متنوعة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

وتستهدف قوافل «إيد واحدة» تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والأنشطة للمواطنين، بما يتناسب مع احتياجات المناطق التي تصل إليها القوافل، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية.

وتعكس هذه القوافل توجه التحالف الوطني نحو توسيع نطاق مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، والوصول بالخدمات إلى المواطنين في القرى والمناطق المستهدفة، بما يدعم جهود تحسين مستوى المعيشة.

المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة»

وتأتي قافلة قرية كحك البحرية ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة»، التي يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ فعالياتها من خلال القوافل الشاملة التي تستهدف عددًا من المناطق والمحافظات.

وتعتمد المبادرة على تقديم خدمات متنوعة للمواطنين من خلال وجود فرق العمل والجهات المشاركة في أماكن التجمعات المستهدفة، بما يسهل حصول المواطنين على الخدمات والاستفادة منها دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات بعيدة.

التحالف الوطني يواصل دعم المواطنين

ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ العديد من الأنشطة والقوافل الميدانية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية للمواطنين.

وتشهد القوافل إقبالًا من الأهالي في المناطق المستهدفة، خاصة مع تنوع الخدمات المقدمة وارتباطها بالاحتياجات الأساسية للأسر، بما يعزز من دور المبادرات المجتمعية في الوصول المباشر إلى المواطنين وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وتؤكد فعاليات القافلة في قرية كحك البحرية استمرار التحالف الوطني في تنفيذ خطته للتوسع في المبادرات والقوافل الشاملة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مختلف المحافظات.