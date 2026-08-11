التضامن توضح آلية عمل فرق التدخل السريع بالوزارة

كشف محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن فرق التدخل السريع من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها.



وتابع خلال لقائه مع محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المكون الأساسي لفرق التدخل السريع من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.



ولفت محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم تدريب فرق التدخل السريع للتعامل مع الحالات بلا مأوى من الأطفال والكبار والمشاكل الواردة من دور الرعاية الاجتماعية.



وأكد أن فرق التدخل السريع تعمل على مدار الساعة حتى أيام الإجازات، موضحًا أن طريقة العمل تقوم على تلقي شكاوى من مصادر متعددة ويتم فحصها والتعامل معها من خلال التواصل مع مقدمها.

