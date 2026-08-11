قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
الشرقية : تجهيز المقابر لتشييع جثامين أبناء المحافظة ضحايا حادث الدواويس
عائد افتراضي 20% .. الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك التمويلية
جدل واسع | وكيل عبدالله السعيد يطلب الرحيل .. والزمالك : لم نحسم موقف اللاعب
ما حكم الشماتة في الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
لبنان يلغي عقوبة الإعدام رسميًا ويستبدلها بالأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن و«جايكا» توقعان وثيقة المرحلة الثالثة لمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة

نائبة وزيرة التضامن
نائبة وزيرة التضامن

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» الوثيقة الفنية للمرحلة الثالثة لمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة، في إطار مواصلة جهود تطوير منظومة الطفولة المبكرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال داخل الحضانات.

وقع الوثيقة عن الطرف الأول المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعن الطرف الثانى الدكتور شينيتشيرو تانكا، المستشار الأول لإدارة التنمية البشرية ورئيس البعثة الرسمية لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، التي تزور مصر حاليًا.

وحضر التوقيع، الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وراندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، وحنان مصطفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، ومنال عبد الفضيل القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة.

كما حضر من الجانب اليابانى شوتو شيمومييا مسئول فريق التعليم الأساسي وناعومي ماتسوموتو كبير استشارى مشروع هيئة التعاون الدولي اليابانية.

 وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» فى المرحلة الثالثة، التي تأتي فى إطار الشراكة المثمرة بين الجانبين استكمالًا لما تحقق من جهود خلال المراحل السابقة، حيث يعد المشروع  أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة للاستثمار في البشر وتنمية القدرات البشرية والمهنية للعاملين بقطاع الطفولة المبكرة وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال في سنواتهم الأولي وتطوير الممارسات التربوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويستهدف التعاون فى المرحلة الثالثة تطوير نظام تنمية الموارد البشرية القائم على نهج التطوير المهني المستمر والمرتبط بنظام وطني مستقبلى لتأهيل ميسري الحضانات، إذ ترتكز الرؤية قصيرة المدى على إنشاء نظام شامل ومتكامل عال الجودة لتنمية الطفولة المبكرة، في حين تستهدف الرؤية طويلة المدى بناء نظام بيئي وطني مستدام ومتكامل.

وقد استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي البعثة الرسمية لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، في زيارتها لمصر والتي استهدفت تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين؛ إذ تضمنت جولة الجانب الياباني تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية والاجتماعات، لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الأكاديمية، والتنفيذية، والأهلية، والتنموية؛ والتي شملت زيارة حضانة «النجوم الصغيرة» بالتجمع الثالث بجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، للتعرف على الخدمات المقدمة، وعقد لقاء مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بحضور وفد من وزارة التضامن الاجتماعي استعرض التعاون فى إطار  الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.

كما عقد اجتماع تنسيقي بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة بحث إطلاق مرحلة جديدة لتطوير معايير إعداد معلمات وميسرات الحضانات للأعمار من يوم إلى 3 سنوات.

وشهدت الزيارة جلسة عمل مشتركة مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية تم خلالها  استعراض الجهود لقطاع الطفولة المبكرة،  وتبادل الرؤى حول دعم قطاع التعليم المبكر باعتباره الاستثمار الأمثل في أجيال المستقبل، وشهد اللقاء مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والتعلم مناقشة واسعة حول آليات التعاون لتطوير جودة التعليم لتنمية الطفولة المبكرة .

وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي التعاون الدولي التعاون الدولي اليابانية جايكا تحسين جودة الطفولة منظومة الطفولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات العالمية الكبيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

غادر الرئيس الـأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو

تفاصيل مغادرة ترامب مذعورًا من تركيا.. رحل لأمريكا على متن طائرة عسكرية

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

ترشيحاتنا

وكيل التربيه والتعليم بالوادى الجديد

اجتماع موسع بتعليم الوادي الجديد لمتابعة جاهزية مدارس الداخلة للعام الجديد

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات الرئيسية ومعامل "الهستولوجيا"

حملة اشغالات

محافظ الدقهلية يتابع حملة رفع الإشغالات بمركز أجا

بالصور

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

احترس.. علامات تدل على نقص فيتامين B12.. طرق التشخيص والعلاج

نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد