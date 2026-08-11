التضامن و«جايكا» توقعان وثيقة المرحلة الثالثة لمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» الوثيقة الفنية للمرحلة الثالثة لمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة، في إطار مواصلة جهود تطوير منظومة الطفولة المبكرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال داخل الحضانات.

وقع الوثيقة عن الطرف الأول المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعن الطرف الثانى الدكتور شينيتشيرو تانكا، المستشار الأول لإدارة التنمية البشرية ورئيس البعثة الرسمية لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، التي تزور مصر حاليًا.

وحضر التوقيع، الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وراندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، وحنان مصطفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، ومنال عبد الفضيل القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة.

كما حضر من الجانب اليابانى شوتو شيمومييا مسئول فريق التعليم الأساسي وناعومي ماتسوموتو كبير استشارى مشروع هيئة التعاون الدولي اليابانية.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» فى المرحلة الثالثة، التي تأتي فى إطار الشراكة المثمرة بين الجانبين استكمالًا لما تحقق من جهود خلال المراحل السابقة، حيث يعد المشروع أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة للاستثمار في البشر وتنمية القدرات البشرية والمهنية للعاملين بقطاع الطفولة المبكرة وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال في سنواتهم الأولي وتطوير الممارسات التربوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويستهدف التعاون فى المرحلة الثالثة تطوير نظام تنمية الموارد البشرية القائم على نهج التطوير المهني المستمر والمرتبط بنظام وطني مستقبلى لتأهيل ميسري الحضانات، إذ ترتكز الرؤية قصيرة المدى على إنشاء نظام شامل ومتكامل عال الجودة لتنمية الطفولة المبكرة، في حين تستهدف الرؤية طويلة المدى بناء نظام بيئي وطني مستدام ومتكامل.

وقد استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي البعثة الرسمية لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، في زيارتها لمصر والتي استهدفت تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين؛ إذ تضمنت جولة الجانب الياباني تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية والاجتماعات، لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الأكاديمية، والتنفيذية، والأهلية، والتنموية؛ والتي شملت زيارة حضانة «النجوم الصغيرة» بالتجمع الثالث بجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، للتعرف على الخدمات المقدمة، وعقد لقاء مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بحضور وفد من وزارة التضامن الاجتماعي استعرض التعاون فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.

كما عقد اجتماع تنسيقي بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة بحث إطلاق مرحلة جديدة لتطوير معايير إعداد معلمات وميسرات الحضانات للأعمار من يوم إلى 3 سنوات.

وشهدت الزيارة جلسة عمل مشتركة مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية تم خلالها استعراض الجهود لقطاع الطفولة المبكرة، وتبادل الرؤى حول دعم قطاع التعليم المبكر باعتباره الاستثمار الأمثل في أجيال المستقبل، وشهد اللقاء مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والتعلم مناقشة واسعة حول آليات التعاون لتطوير جودة التعليم لتنمية الطفولة المبكرة .