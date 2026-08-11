مصادرة 900 كيلو مخللات مجهولة المصدر وفاسدة داخل مصنع بسمنود

صادرت مديرية التموين بالغربية، 900 كيلو مخللات مجهولة المصدر وفاسدة ، داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز سمنود، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حملات مرورية



وتلقى ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز سمنود، من ضبط 900 كيلو مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها، داخل مصنع لإنتاج المخللات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

ردع مخالفين



تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

ضبط السلع الغذائية

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين، مشددًا على أن الرقابة اليومية تمثل أحد أهم أدوات حماية المستهلك، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو فاسدة.