شوبير لـ ميدو: محنة المرض كشفت حب الجماهير.. والأهلاوي والزملكاوي وقف بجانبك

حرص الإعلامي أحمد شوبير على توجيه رسالة إنسانية مؤثرة إلى أحمد حسام ميدو، خلال ظهوره الأول في برنامج “هنا المونديال 2026”، عقب تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأزمة التي مر بها كشفت عن مكانته الكبيرة في قلوب الجماهير بمختلف انتماءاتها.



وقال شوبير، خلال حديثه مع ميدو على الهواء: “المِحن بتدي منح، والمنحة اللي ربنا رزقك بيها هي حب الناس ليك، والأهلاوي قبل الزملكاوي كان بيدعيلك، وكنت سعيد جدًا وأنا بشوف حجم المحبة اللي الناس أظهرتها ليك، لأن ده معناه إن ليك رصيد حقيقي عند الجماهير”.



وأضاف شوبير أن أصعب المواقف كثيرًا ما تكشف معدن الأشخاص، مشيرًا إلى أن رسائل الدعم التي انهالت على ميدو من مختلف أطياف الوسط الرياضي والجماهير، عكست قيمة اللاعب والإعلامي السابق لدى الجميع، بعيدًا عن أي انتماءات كروية أو منافسات رياضية.



من جانبه، عبّر أحمد حسام ميدو عن امتنانه الكبير لكل من ساندوه خلال فترة مرضه، مؤكدًا أن كلمات الدعم والاطمئنان التي تلقاها كان لها أثر نفسي كبير، وأسهمت في منحه القوة لتجاوز الأزمة الصحية والعودة سريعًا إلى عمله الإعلامي.



وقال ميدو: “بشكر الناس كلها على الحب والدعوات، واللي شوفته خلال الفترة الماضية خلاني أحس بقيمة المحبة الحقيقية، وفي الأوقات الصعبة بيبان قد إيه إحنا شعب جدعان، وناس رجالة بجد، وكل واحد سأل عني أو دعا لي، أنا ممتن له من قلبي”.



واختتم ميدو حديثه بالتأكيد على أن هذه التجربة كانت من أصعب المحطات التي مر بها، لكنها في الوقت نفسه منحته درسًا مهمًا في قيمة العلاقات الإنسانية، مشددًا على أن ما وجده من دعم الجماهير وزملائه سيظل محفورًا في ذاكرته، وسيكون دافعًا له لمواصلة مشواره الإعلامي بروح جديدة وتقدير اكبر