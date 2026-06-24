قادما من المصري.. المقاولون العرب يتعاقد مع ميدو جابر

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع ميدو جابر في صفقة انتقال حر وذلك عقب انتهاء تعاقده مع النادي المصري البورسعيدي.

​وجرت مراسم توقيع العقود في حضور المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، وطلعت محرم، مدير الكرة، حيث وقع اللاعب على عقد يمتد لمدة 3 مواسم ، مؤكداً سعادته بالانضمام إلى قلعة "ذئاب الجبل".

ووجه النادي المصري الشكر لنجمه اللاعب ميدو جابر، وذلك بعد ثلاثة مواسم قضاها اللاعب مع النسور الخضر، الذي توج خلاله المصري بلقب بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم (كأس عاصمة مصر) للمرة الأولى في تاريخه.

وعبر حساب النادي المصري على فيسبوك، كتب النادي: (شكرًا ميدو جابر على كل اللي قدمته مع النسور الخُضر كنت جزء أساسي من الرحلة نتمنى لك التوفيق والنجاح في كل خطوة قادمة).

ويواصل مسئولو النادي المصري بحث عدد من السير الذاتية لعدد من اللاعبين الأفارقة للتعاقد معهم استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، وذلك عقب الاستقرار على قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق بناء على طلب عماد النحاس المدير الفني للمصري.