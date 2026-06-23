المصري يوجه الشكر لميدو جابر بعد 3 مواسم مع النسور الخضر

وجه النادي المصري الشكر لنجمه اللاعب ميدو جابر، وذلك بعد ثلاثة مواسم قضاها اللاعب مع النسورالخضر، الذي توج خلاله المصري بلقب بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم (كأس عاصمة مصر) للمرة الأولى في تاريخه.

ميدو جابر

وعبر حساب النادي المصري على فيسبوك، كتبت : (شكرًا ميدو جابر على كل اللي قدمته مع النسور الخُضر كنت جزء أساسي من الرحلة نتمنى لك التوفيق والنجاح في كل خطوة قادمة).

ويواصل مسئولو النادي المصري بحث عدد من السير الذاتية لعدد من اللاعبين الأفارقة للتعاقد معهم استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، وذلك عقب الاستقرار على قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق بناء على طلب عماد النحاس المدير الفني للمصري.