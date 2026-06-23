الأسوأ في المباراة.. هجوم إسباني عنيف على أمين عمر بعد مباراة الأرجنتين والنمسا

تعرض الحكم الدولي المصري أمين عمر لانتقادات حادة من وسائل الإعلام الإسبانية عقب إدارته مواجهة الأرجنتين والنمسا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز منتخب التانجو بهدفين دون رد، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

ووجه موقع “Archivo VAR” الإسباني المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية انتقادات لاذعة للحكم المصري، بعدما منحه تقييمًا متدنيًا بلغ 1.5 من 10، معتبرًا أنه كان الحلقة الأضعف في المباراة، وأن قراراته أثرت بشكل واضح على سير اللقاء.

وركز التقرير الإسباني على إحدى أبرز اللقطات المثيرة للجدل خلال المواجهة، والتي تمثلت في سقوط المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع أحد مدافعي النمسا.

وأكد الموقع أن الحالة كانت تستحق احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن تجاهل الحكم المصري للحالة أثار استغراب العديد من المتابعين، خاصة أنها خضعت لمراجعة تقنية الفيديو دون أن يتم تغيير القرار.

واعتبر التقرير أن هذه اللقطة كانت من أكثر القرارات تأثيرًا خلال المباراة، خصوصًا أن الأرجنتين كانت تبحث عن تأمين تقدمها مبكرًا أمام منتخب نمساوي ظهر بصورة قوية في بعض فترات اللقاء.

ولم تتوقف الانتقادات عند هذه الواقعة فقط، حيث أشار الموقع الإسباني إلى أن أمين عمر اعتمد بشكل مبالغ فيه على التحذيرات الشفهية للاعبين، بدلاً من استخدام البطاقات الصفراء في عدد من التدخلات التي استوجبت عقوبات انضباطية.

ووصف التقرير أداء الحكم المصري بعبارات ساخرة، مؤكدًا أنه كان يوجه التحذيرات باستمرار دون اتخاذ قرارات حاسمة، وهو ما تسبب في فقدان السيطرة على بعض فترات المباراة.

كما انتقد التقرير عدم إشهار بطاقة صفراء في وجه المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو خلال إحدى اللقطات التي اعتبرها الموقع تستحق الإنذار بشكل واضح.

وتطرق التقرير أيضًا إلى الهدف الأول الذي سجله الأسطورة ليونيل ميسي في المباراة، حيث أشار إلى وجود شكوك حول وجود مخالفة في بداية الهجمة التي سبقت الهدف.

ورغم ذلك، أوضح الموقع أن الإعادات التلفزيونية المتاحة لم تكن كافية لحسم الجدل بشكل كامل أو تقديم دليل واضح على وجود خطأ تحكيمي، ما جعل تلك اللقطة تظل محل نقاش بين المتابعين والخبراء.

وعلى الجانب الفني، نجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق فوز مهم على النمسا بهدفين دون رد، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه العالمي بنجاح ويقترب خطوة إضافية من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وشهدت المباراة تألق ليونيل ميسي الذي سجل هدفًا وقدم أداءً مميزًا، بينما حافظ المنتخب الأرجنتيني على تفوقه طوال فترات اللقاء رغم المقاومة النمساوية.

ورغم أهمية الانتصار بالنسبة للأرجنتين، فإن الجدل التحكيمي الذي أعقب المباراة خطف جزءًا كبيرًا من الاهتمام الإعلامي، خاصة بعد التقييم القاسي الذي حصل عليه الحكم المصري أمين عمر، والذي يعد من أبرز الحكام العرب والأفارقة المشاركين في إدارة مباريات كأس العالم 2026.

واختتم الموقع الإسباني تقريره بالتأكيد على أن أداء أمين عمر كان من أكثر الملفات المثيرة للجدل في الجولة الحالية من البطولة، معتبرًا أن قراراته أثارت العديد من علامات الاستفهام لدى المتابعين والخبراء التحكيميين.