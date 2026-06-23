موعد مباراة إنجلترا وغانا والقنوات الناقلة

يصطدم المنتخب الإنجليزي بنظيره الغاني في الجولة الثانية من دور المجموعات، في لقاء قوي لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم FIFA 2026™.



ويبحث منتخب الأسود الثلاثة عن فوز آخر بعد الأداء القوي في الجولة الأولى بقيادة قائده هاري كاين، بينما يسعى منتخب غانا لتحويل بدايته الواعدة إلى إنجاز والتأهل عن المجموعة الثانية عشرة.

وستنقل مباراة إنجلترا وغانا حصرياً عبر بث مباشر على beIN SPORTS MAX 2، اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وحقق منتخب غانا أكبر عدد من الانتصارات في كأس العالم بالتساوي مع نيجيريا بـ6 انتصارات لكل منهما ولكن غانا تتفوق في نسبة الفوز لأنها لعبت مباريات أقل 16 مباراة لغانا و21 مباراة لنيجيريا



