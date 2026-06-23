مصر تفوز باستضافة كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية

أعلن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري عن فوز مصر بحق تنظيم بطولة IKF Beach Korfball World Cup Africa 2026، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من الاتحاد الدولي للكورف بول. وذلك في إنجاز رياضي جديد يعكس المكانة المتنامية لمصر على خريطة استضافة الأحداث الدولية.

وتكتسب هذه الاستضافة أهمية خاصة، إذ تعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحظى بشرف تنظيم البطولة، التي ارتبطت على مدار نسخها السابقة بإقامتها في دول أوروبية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية الكبيرة في القدرات التنظيمية المصرية والإمكانات التي تمتلكها لاستضافة كبرى المنافسات الرياضية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي يبذلها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية في نشر وتطوير رياضة الكورف بول داخل مصر والقارة الإفريقية، والعمل على تعزيز حضورها بين مختلف الفئات، بما يواكب رؤية الدولة في دعم الألعاب غير التقليدية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وأكد أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن استضافة البطولة تمثل محطة تاريخية للعبة في المنطقة، وفرصة لتسليط الضوء على قدرات مصر التنظيمية والسياحية والرياضية أمام العالم، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيعمل على تقديم نسخة استثنائية تليق باسم مصر ومكانتها.

كما توجه الاتحاد بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة على دعمها المستمر، وإلى وزير الشباب والرياضة لحرصه الدائم على مساندة الاتحادات الرياضية وتمكينها من استضافة وتنظيم البطولات الدولية، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة للرياضة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من المنتخبات الإفريقية، في حدث يمثل نقطة انطلاق جديدة للعبة الكورف بول في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعزز من حضور مصر كمركز رئيسي لاستضافة البطولات الدولية.