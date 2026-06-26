بعد تعافيه..ميدو يعود للظهور الإعلامي الليلة على النهار ويجمع رباعي أسطوري

يعود أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك ونجم الكرة المصرية السابق للظهور على الشاشة النهار الليلة ، الجمعة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، بعد فترة غياب إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وتعافى منها.



وقال الناقد الرياضي أحمد جلال :"بعد تعافيه من الأزمة الصحية.. عودة ميدو الليلة الجمعة الساعة 10.30 مساءً.. برنامج (هنا المونديال 2026) على قناة النهار"

واضاف :"مع نجوم الكرة المصرية: جمال عبد الحميد، وأحمد بلال، وحمادة عبد اللطيف".



ويأتي ظهور ميدو الأول بعد تعافيه من خلال برنامج "هنا المونديال 2026" الذي تبثه قناة النهار، في حلقة خاصة للحديث عن مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الإيراني في اطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

وتقام مباراة مصر وإيران صباح السبت، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة