«عافاك الله وأزال عنك كل ألم».. فاروق جعفر يُدعّم «ميدو» في وعكته الصحية

حرص فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على مساندة أحمد حسام ميدو بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب فاروق جعفر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أحمد حسام ميدو أرسل لك دعواتي الصادقة من القلب بالشفاء العاجل، عافاك الله وأزال عنك كل ألم".

وتعرّض الإعلامي أحمد حسام "ميدو" للإصابة بجلطة خفيفة في المخ، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أحداث رفض استئناف نجله في القضايا التي نُسبت له.

وذكرت مصادر أن التقارير الطبية الصادرة أشارت إلى الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم الزمالك السابق جاءت نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

ولفتت المصادر إلى أن ميدو يخضع للعلاج بأحد مستشفيات التجمع الخامس.

وخضع ميدو لسلسلة من الفحوصات الطبية على مدار الساعات الماضية

وقرّر الفريق الطبي استمراره تحت الملاحظة الدقيقة داخل الرعاية المركزة

وكان أحمد حسام ميدو تعرّض لوعكة صحية بعد تأييد الحكم بسجن نجله حسين لمدة 7 شهور.