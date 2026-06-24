محمد فاروق يوجه رسالة دعم لـ ميدو: هترجع أقوى في أقرب وقت

حرص الإعلامي محمد فاروق على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام ميدو، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

و كتب محمد فاروق عبر فيسبوك:خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل والشفاء التام للكابتن أحمد حسام ميدو بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة.

و أضاف:ألف سلامة يا عالمي، وترجع أقوى في أقرب وقت إن شاء الله.



وتعرض الإعلامي أحمد حسام "ميدو" للإصابة بجلطة خفيفة في المخ، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أحداث رفض استئناف نجله في القضايا التي نسبت له.

وذكرت مصادر أن التقارير الطبية الصادرة أشارت إلى الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم الزمالك السابق جاءت نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

ولفتت المصادر إلى أن أن ميدو يخضع للعلاج بإحدى مستشفيات التجمع الخامس.

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

وخضع ميدو لسلسلة من الفحوصات الطبية على مدار الساعات الماضية

وقرر الفريق الطبي استمراره تحت الملاحظة الدقيقة داخل الرعاية المركزة

أحمد حسام ميدو تعرض لوعكة صحية بعد تأييد الحكم بسجن نجله حسين لمدة 7 شهور.