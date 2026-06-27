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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

100 مليون بيقولوا يارب.. 11 معلومة عن مباراة مصر وإيران في المونديال

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

يلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب إيران فى ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026.

مشوار مصر فى المونديال 

وتعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب بلجيكا فى الجولة الأولى من دور المجموعات 1-1 ثم تغلب على نيوزيدلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية بالمونديال.

موعد المباراة

تنطلق صافرة مباراة مصر وإيران فى تمام الساعة السادسة صباح اليوم السبت

ملعب المباراة

تقام مباراة مصر وإيران فى ختام دور المجموعات ببطولة كاس العالم 2026 على ملعب "لومن فيلد (المعروف باسم ملعب سياتل الآسيوي).

القناة الناقلة لمباراة مصر وإيران

تنقل مباراة مصر وإيران مجانًا عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة (المعروفة باسم beIN SPORTS FIFA World Cup 2026).

وأعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت عن بث المواجهة بدون تشفير لدعم الجماهير العربية.

وتتطلع الجماهير لمتابعة اللقاء عبر الشبكة المجانية المفتوحة التي خصصتها قنوات “بي إن سبورتس” لنقل عدد من مباريات المونديال.

تردد القناة

لمتابعة المباراة مجاناً وبث مباشر عبر الشاشات المفتوحة، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات الجديدة التالية:

قمر نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD (تتطلب أجهزة استقبال تدعم نظام DVB-S2)

قمر عرب سات

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القنوات المشفرة الناقلة

beIN Sports Max 1.

ترتيب المجموعة 

مصر 4 نقاط

إيران نقطتين

بلجيكا نقطتين

نيوزيلندا نقطة

قنوات مجانية

ومن المقرر أن تُنقل مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب إيران فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 عبر ثلاث قنوات مجانية، وهي: القنوات الفرنسية M6 وW9 عبر القمر الصناعي يوتلسات 9 درجات شرقًا، والقنوات البلغارية BNT1 وBNT2 وBNT3 عبر القمر الصناعي يوتلسات 16 درجة شرقًا، وقناة TRT1 HD التركية عبر القمر الصناعي تركسات 42 درجة شرقًا.

حكم المباراة

أسندت لجنة الحكام فى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيا إدارة مباراة مصر وإيران للحكم البولندي سيمون ماتشينياك.

تاريخ المواجهات 

التقى منتخب مصر وإيران مرتين فى تاريخ المواجهات بينهما فى إطار المباريات الودية.

وتعود المواجهة الأولى بينهما إلى السادس عشر من يوليو عام 1975، وانتهت وقتها بخسارة الفراعنة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وسجل هدف مصر الوحيد اللاعب شاكر عبد الفتاح، لتتفوق إيران في أول لقاء يجمع الطرفين على المستطيل الأخضر.

أما المواجهة التاريخية الثانية والأخيرة فقد أقيمت في السابع من يونيو عام 2000 في بطولة كأس إل جي الودية، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتكفل بتسجيل هدف الفراعنة آنذاك المهاجم والمدير الفني الحالي للمنتخب حسام حسن، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفراعنة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل سبعة، مما يعطي مواجهة المونديال الحالية طابعاً ثأرياً وتنافسياً خاصاً بين المنتخبين الكبيرين.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

استقر حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني على التشكيل المتوقع أمام إيران والذى جاء على النحو التالي: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتوح – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين – إمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى زيكو – عمر مرموش – محمد صلاح
 

التشكيل المتوقع لمنتخب إيران

استقر أمير قلينوي، المدير الفني لمنتخب إيران، على التشكيل الذيسيخوض به المباراة المقبلة أمام مصر، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026.

حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند

خط الدفاع: محمد حسين كنعاني، شجاع خليل زاده، صالح حرداني، علي نعمتي

خط الوسط: سعيد عزت الله، إحسان حاج صافي

الوسط المهاجم: سامان قدوس، رامين رضائيان، محمد محبي

رأس الحربة مهدي طارمي

منتخب مصر منتخب إيران كأس العالم مونديال 2026 حسام حسن

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