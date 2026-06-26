منتخب مصر يحصد 4 ميداليات في بطولة إفريقيا للشطرنج ببتسوانا

حقق المنتخب المصري للشطرنج إنجازا مميزا؛ بحصد 4 ميداليات متنوعة خلال منافسات بطولة إفريقيا للرجال والسيدات المقامة في بوتسوانا والمؤهلة إلى كأس العالم للشطرنج.

ونجحت شاهندة وفا في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الشطرنج الكلاسيكي للسيدات لتضمن بذلك التأهل إلى كأس العالم للشطرنج للسيدات.

كما أحرزت شروق وفا ميداليتين، الأولى ذهبية في منافسات الشطرنج الخاطف للسيدات، والثانية فضية في الشطرنج الكلاسيكي بعدما تساوت مع صاحبة المركز الأول في عدد النقاط.

وفي منافسات الرجال، حصد باسم أمين الميدالية الفضية في الشطرنج الكلاسيكي بعدما تساوى مع صاحب المركز الأول في عدد النقاط.

ومن جهته، أشاد اللواء مختار عمارة بأداء لاعبي المنتخب، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس تطور الشطرنج المصري وتؤكد قدرة اللاعبين على المنافسة بقوة على المستوى القاري والدولي.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، أن النتائج التي حققها لاعبو المنتخب في بطولة إفريقيا تعكس حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالأداء المتميز للاعبين واللاعبات.

وأضاف أن الاتحاد يواصل العمل على إعداد المنتخبات الوطنية للمنافسة بقوة في المحافل القارية والدولية.. معربا عن ثقته في قدرة اللاعبين المتأهلين على تقديم مستويات مشرفة خلال منافسات كأس العالم للشطرنج.