الغربية: 52 مركز شباب تستقبل الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام إيران

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار فتح 52 مركز شباب وناديًا رياضيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة مباراة منتخب مصر أمام منتخب إيران، والمقرر إقامتها في السادسة صباح اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء مناسبة وآمنة لمساندة المنتخب الوطني في مشواره بالمونديال.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، انتهت من تجهيز جميع مواقع المشاهدة الجماعية وتوفير الإمكانات اللازمة لاستقبال المواطنين، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت من أهم منافذ الخدمة المجتمعية التي تتيح للأسر والشباب متابعة الفعاليات الرياضية الكبرى في أجواء منظمة وآمنة، بما يعكس الدور المجتمعي الذي تؤديه تلك المنشآت في خدمة المواطنين.

وأضاف اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المباراة تمثل محطة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني بدور المجموعات، مؤكدًا أن الدولة تحرص على توفير مختلف أوجه الدعم للشباب وتعزيز روح الانتماء والوحدة الوطنية من خلال إتاحة أماكن مشاهدة جماعية آمنة، متمنيًا التوفيق لمنتخب مصر وتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

تحرك شبابي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن أبواب مراكز الشباب والأندية المشاركة ستظل مفتوحة حتى انتهاء المباراة، مع توفير جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان راحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن أبناء الغربية يقفون خلف منتخب مصر بكل الدعم والمؤازرة، وأن هذه المبادرة تعكس حرص المحافظة على مشاركة المواطنين فرحة وتشجيع المنتخب الوطني في المحافل الدولية.