محمد صلاح: أتوقع تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين خاصة في خط الهجوم.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "دعم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأهم خلال هذه الفترة ويجب مساندة لاعبي منتخب مصر في كأس العالم، وأتوقع تأهل الفراعنة لدور الـ 16 من المونديال".

وأضاف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق: "اختيارات حسام حسن للمنتخب جاء لرؤيته الفنية، وأتمنى ثبات التشكيل لمنتخب مصر أمام إيران والتركيز العنصر الأهم للاعبي المنتخب في المونديال ومهند لاشين أفضل لاعب في صفوف الفراعنة بوسط الملعب".