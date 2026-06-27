جاهزون 100%.. نجم الجزائر يعلق على مباراة النمسا في المونديال

علق جوان حجام نجم منتخب الجزائر على مباراة النمسا المقرر إقامتها صباح غد الأحد في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويسعى المنتخبان الجزائري والنمساوي إلى ضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية عندما يلتقيان في كانساس سيتي. وسيكون "محاربو الصحراء" مدفوعين برغبة في الثأر بعد أن تأهلت النمسا إلى دور المجموعات الثاني من نسخة 1982 على حسابهم.

وتأمل الجزائر في تجاوز الدور الأول للمرة الأولى منذ مشاركتها الأخيرة في النهائيات العالمية عام 2014، بينما تطمح النمسا إلى تكرار إنجازها في نهائيات إسبانيا 1982.

وفي حال تصدّر أحد المنتخبين للمجموعة، فسيواجه وصيف المجموعة الثامنة على استاد ميامي في 3 يوليو. أما صاحب المركز الثاني فسيلتقي متصدر المجموعة الثامنة على استاد لوس أنجلوس في 2 يوليو.

فيما قد يواجه صاحب المركز الثالث متصدر إحدى المجموعات: الثانية أو الرابعة أو السابعة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة.

قال جوان حجام في تصريحات صحفية:

لن نلعب من اجل التعادل بل سندخل المباراة من أجل تحقيق الفوز وجاهز 100% لمباراة الغد وأنا تحت تصرف المدرب متى إحتاجني.

أضاف: سنلعب بكل قوة و سنقاتل امام النمسا فوق الميدان وننتظر دعم جماهيرنا.

واصل: الأجواء رائعة بين كل اللاعبين و تركيزنا منصب على إسعاد الشعب الجزائري وجعله فخور بالمنتخب.

مواجهات سابقة في كأس العالم

دخل المنتخبان مواجهتهما في مدينة أوفييدو ضمن دور المجموعات عام 1982 بمعنويات مرتفعة، بعدما حققت الجزائر فوزاً تاريخياً على ألمانيا الغربية، فيما تفوقت النمسا على تشيلي في مباراتها الافتتاحية. غير أن فرحة الجزائر لم تدم طويلاً، إذ خسر الفريق 2-0 أمام منتخب نمساوي أكثر خبرة بفضل هدفي فالتر شاخنر وهانس كرانكل. وبدا أن الجزائر في طريقها لبلوغ الدور الثاني من البطولة عقب فوزها 3-2 على تشيلي في مباراتها الأخيرة، لكن انتصار ألمانيا الغربية 1-0 على النمسا في خيخون أطاح بآمال "محاربي الصحراء"، ليصعد المنتخبان الأوروبيان على حسابهم.