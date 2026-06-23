بعد الفوز على الأردن.. حظوظ الجزائر في التأهل إلى دور الـ32

لا يزال منتخب الجزائر يملك مصيره بين يديه قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، حيث تتعدد سيناريوهات التأهل إلى دور الـ32.

في حال الفوز على النمسا

سيضمن المنتخب الجزائري التأهل إلى الدور المقبل في المركز الثاني ضمن المجموعة، مع إمكانية كبيرة لمواجهة متصدر مجموعة إسبانيا في الدور التالي.

في حال التعادل

سيبقى "الخضر" ضمن المنتخبات المرشحة بقوة للتأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث، مع احتمال مواجهة متصدر مجموعة الولايات المتحدة أو كندا.

في حال الخسارة

لن تتبخر آمال التأهل بشكل مباشر، إذ ستعتمد حظوظ الجزائر على نتائج المجموعات الأخرى وترتيب المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، وهو ما قد يمنحها فرصة العبور إذا جاءت النتائج الأخرى في صالحها.

ونجح منتخب الجزائر في قلب تأخره لفوز على منافسه الأردن بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.