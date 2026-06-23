شوبير يهنئ الجزائر بعد الفوز على الأردن: انتصار يعزز فرص التأهل

حرص الإعلامي أحمد شوبير على تهنئة منتخب الجزائر بعد تحقيقه الفوز على منتخب الأردن، مؤكدًا أن الانتصار يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو التأهل للدور المقبل.

وقال شوبير إن الفوز منح المنتخب الجزائري دفعة معنوية كبيرة وأنعش آماله في مواصلة المنافسة بقوة خلال المباريات القادمة، متمنيًا للفريق التوفيق فيما تبقى من مشواره بالبطولة.

كما وجه شوبير التحية إلى منتخب الأردن بعد الأداء الذي قدمه، مؤكدًا أن الخسارة لا تقلل من الجهد المبذول، ومتمنيًا لـ”النشامى” التوفيق والنجاح في الاستحقاقات المقبلة.



نجح منتخب الجزائر في قلب تأخره لفوز على منافسه الأردن بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

تقدم منتخب الأردن في البداية عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة 35 بعد ارتباك دفاعات الجزائر في إبعاد الكرة، وتعادل منتخب الجزائر في الدقيقة 69 من عمر المباراة عن طريق نذير بن بو علي برأسة مميزة.

وأحرز الهدف قاتل للجزائر أمام الأردن أيمن جويري مستغلا كرة عرضية مميزة من الركنية حولها للمرمى في الدقيقة 83 بكأس العالم.



أرقام في مباراة الأردن والجزائر

وأظهر منتخب الجزائر قوة كبيرة في المباراة أمام الأردن خصوصا بعد تأخره بهدف في الدقيقة 35 وحتى ذلك الوقت كان الأخضر متفوقا على مستوى الاستحواذ والخطورة.

وكان هناك فرصة لنجم الجزائر الأول رياض محرز أمام مرمى النشامى ولكن أهدرها بطريقة غريبه مما جعل تأخر الفريق مستحق بسبب إهدار الفرص

منتخب الجزائر استحوذ على الكرة بنسبة وصلت لـ 72%مقابل 28% فقط للأردن التي تراجعت بعد تسجيل الهدف وأصبحت تلعب بتكتلات دفاعية على أمل الخروج بنتيجة 1-0

منتخب الجزائر سدد خلال المباراة 17 مرة من بينهما 8 كرات على المرمى فيما صوب منتخب الأردن 8 مرات من بيها 4 كرات بشكل صحيح

وتصدى لوكا زيدان لـ 3 تسديدات فقط على عكس يزيد أبو ليلي حارس منتخب الأردن الذي تألق طوال المباراة وتصدى لـ 6 كرات كانت تشكل تهديدا حقيقيا على مرماه