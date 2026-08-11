المالية: الأحد المقبل بدء تلقي طلبات الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي للشركات المصدرين

كشفت وزارة المالية عن بدء تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة فى الاستفادة من الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة شهر ونصف.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، إنه سيتم تلقي تلك الطلبات اعتبارًأ من ١٦ أغسطس حتى الأول من أكتوبر المقبل، بحيث يتم الصرف يوم ٢٢ من أكتوبر المقبل أيضًا.

وتخطط وزارة المالية لتدبير 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدًا عن مشحونات ماقبل أول يوليو ٢٠٢٤.

وسددت وزارة المالية أكثر من 80 مليار جنيه للشركات المصدرة على مدار 6 سنوات ماضية، حيث تم الإنتهاء من كل المتأخرات خلال عامين، لافتًا إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه بالموازنة الحالية لسرعة تقديم المساندة التصديرية، بينما بلغ دعم الصادرات ٢٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوى ٥٥٪.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتكاملًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري.

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير سيولة نقدية لتحفيز نمو وتنافسية صادراتنا السلعية والخدمية، حيث نستهدف زيادات كبيرة فى مخصصات مساندة وتنشيط الصادرات كل عام لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا.

من جانبها قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إننا صرفنا ١٢,٦ مليار جنيه نقدًا لـ ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال العام المالى الماضى، تمثل إجمالى قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة نقدًا فى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بدلًا من سدادهما على عامين ماليين.