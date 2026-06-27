مونديال 2026.. حسام حسن يضع خطة منتخب مصر لمواجهة إيران

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخل مصر الوطني على وضع خطة مباراة الفراعنة الكبار أمام إيران فى ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة إيران، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لحسم موقف الفراعنة في المجموعة السابعة.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له مواصلة المشوار في البطولة، مستفيدًا من خبرات عدد من لاعبيه الدوليين، وفي مقدمتهم القائد محمد صلاح، إلى جانب مجموعة من العناصر التي تألقت خلال الفترة الماضية.

حسام حسن يدفع بتشكيل متوازن أمام إيران

اعتمد حسام حسن على مزيج من الخبرة والشباب، حيث يبدأ مصطفى شوبير في حراسة المرمى، بينما يقود خط الدفاع الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح، من أجل تأمين الخط الخلفي أمام الهجوم الإيراني.

وفي وسط الملعب، منح المدير الفني الثقة للثلاثي مهند لاشين ومحمود صابر وإمام عاشور، لتوفير التوازن بين الأدوار الدفاعية والهجومية، مع دعم مستمر لخط المقدمة.

محمد صلاح يقود هجوم الفراعنة

يقود محمد صلاح الخط الأمامي لمنتخب مصر، إلى جانب الثنائي محمود حسن “تريزيجيه” ومصطفى زيكو، في تشكيل هجومي يسعى إلى استغلال سرعة الأطراف والقدرات الفردية لصناعة الفارق أمام المنتخب الإيراني.

ويعوّل الجهاز الفني على خبرة صلاح الدولية، بالإضافة إلى تحركات تريزيجيه ومصطفى زيكو، من أجل الوصول إلى شباك المنافس وحصد النقاط الثلاث.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام إيران

حراسة المرمى:

* مصطفى شوبير.

خط الدفاع:

* محمد هاني.

* رامي ربيعة.

* محمد عبد المنعم.

* أحمد فتوح.

خط الوسط:

* مهند لاشين.

* محمود صابر.

* إمام عاشور.

خط الهجوم:

* تريزيجيه.

* محمد صلاح.

* مصطفى زيكو.

مواجهة حاسمة في مشوار المونديال

تمثل مواجهة إيران اختبارًا قويًا للمنتخب المصري، إذ يسعى الفراعنة إلى تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصهم في التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة السابعة، وسط آمال الجماهير المصرية بمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد على الساحة العالمية