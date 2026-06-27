4 تعديلات مفاجأة.. تشكيل ناري لـ منتخب مصر أمام إيران

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني تشكيل الفراعنة الكبار أمام إيران فى المباراة المقرر إقامتها فى ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026.
وجاء تشكيل منتخب مصر أمام إيران على النحو التالي:
مصطفي شوبير
محمد هاني
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم
أحمد فتوح
مهند لاشين
محمود صابر
إمام عاشور
محمود تريزيجيه
محمد صلاح
مصطفى زيكو
البدلاء
محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - ياسر إبراهيم - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - إبراهيم عادل - هيثم حسن - أحمد سيد زيزو - حمزة عبد الكريم - عمر مرموش