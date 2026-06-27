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جماهير مصر تفرض حضورها في سياتل قبل المواجهة الحاسمة أمام إيران | شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جماهير مصر تفرض حضورها في سياتل قبل المواجهة الحاسمة أمام إيران | شاهد

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تعيش مدينة سياتل الأمريكية أجواءً استثنائية قبل ساعات من انطلاق المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لتحديد مصير المنتخبين في البطولة.

الجماهير المصرية تزين شوارع سياتل

شهدت شوارع مدينة سياتل توافدًا كبيرًا من الجماهير المصرية، التي حرصت على مؤازرة منتخبها الوطني قبل المباراة الحاسمة. ورفعت الجماهير الأعلام المصرية ورددت الهتافات الوطنية، في مشهد يعكس حجم الدعم والثقة في قدرة الفراعنة على تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار في المونديال.

وسيطر اللون الأحمر على محيط ملعب لومن فيلد، حيث تواجدت أعداد كبيرة من المشجعين منذ الساعات الأولى، وسط أجواء احتفالية صنعتها الجماهير المصرية التي جاءت من مختلف الولايات الأمريكية، إلى جانب مشجعين حضروا خصيصًا من مصر ودول أخرى لدعم المنتخب.

مواجهة مصيرية في كأس العالم 2026

يدخل منتخب مصر المباراة وهو يدرك أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإيراني، في ختام منافسات دور المجموعات، حيث يسعى لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي ومواصلة مشواره في البطولة العالمية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل التقارب الكبير في مستوى المنتخبين، وهو ما يزيد من قوة وإثارة المواجهة المنتظرة.

موعد مباراة مصر وإيران

تقام مباراة منتخب مصر أمام إيران على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، الموافق السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتأمل الجماهير المصرية أن ينجح المنتخب الوطني في استثمار الدعم الجماهيري الكبير داخل وخارج الملعب، وتحقيق الفوز الذي يمنحه دفعة قوية نحو الأدوار الإقصائية، في ظل الأجواء الحماسية التي تسبق انطلاق اللقاء، والتي تؤكد استمرار مساندة الجماهير للفراعنة في رحلتهم بالمونديال

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