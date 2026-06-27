علاء نبيل: كشافو برشلونة أبدوا إعجابهم بحمزة عبد الكريم في كأس العالم للناشئين

كشف علاء نبيل، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، عن اهتمام كشافي نادي برشلونة بمتابعة المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خلال منافسات كأس العالم تحت 17 سنة، مؤكدًا أنهم أبدوا إعجابهم بإمكاناته منذ بداية البطولة.

وقال علاء نبيل في تصريحات إذاعية: "كشافو نادي برشلونة كانوا قاعدين جنبي بيتابعوا كأس العالم تحت 17 سنة، وسألوني كتير جدًا عن حمزة عبد الكريم، ومن ضمن الأسئلة كان: هو بيلعب في نادي إيه؟".

وأضاف: "كنت برد بشكل زيادة شوية، لكن هم من أول يوم كانوا معجبين بيه"، في إشارة إلى الانطباع الإيجابي الذي تركه اللاعب لدى كشافي النادي الإسباني خلال متابعتهم للبطولة.