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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإعلام الأردني يبرز التأهل التاريخي لمصر إلى دور الـ32 بكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
أ ش أ

أبرزت وسائل الإعلام والصحف والمواقع الأردنية نبأ تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، بعد تعادله مع منتخب إيران بنتيجة 1-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، واعتبرت النتيجة إنجازًا تاريخيًا للكرة المصرية.

وأكد التلفزيون الأردني أن المنتخب المصري تأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم لأول مرة في تاريخه، مشيرًا إلى أن "الفراعنة" رفعوا رصيدهم إلى خمس نقاط ليحجزوا بطاقة العبور إلى الدور المقبل، بعدما حققوا أيضًا أول انتصار لهم في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال بالفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية.

من جانبها، أبرزت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) خبر التأهل في نشرتها العامة، مؤكدة أن مصر نجحت في مرافقة متصدر المجموعة إلى الدور التالي بعد التعادل مع إيران، ووصفت الإنجاز بأنه الأول من نوعه في تاريخ مشاركات المنتخب المصري بكأس العالم.

وسلطت قناة المملكة الضوء على المباراة، مشيرة إلى أن مصر أنهت دور المجموعات في المركز الثاني برصيد خمس نقاط خلف بلجيكا بفارق الأهداف، فيما ودعت إيران ونيوزيلندا البطولة.

واستعرضت أبرز أحداث اللقاء، ومنها هدف محمود صابر المبكر، وتصدي الحارس مصطفى شوبير لركلة جزاء، وإلغاء هدف إيراني في الوقت بدل الضائع بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

بدورها، وصفت قناة رؤيا الإخبارية المباراة بأنها شهدت "إثارة وندية"، وتناولت تفاصيل المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1، مؤكدة أن المنتخب المصري نجح في انتزاع بطاقة التأهل التاريخية إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، رغم الضغط الإيراني الكبير في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأجمعت الصحف الأردنية"الرأي و الدستور والغد " والمواقع الإخبارية على أن تأهل المنتخب المصري يمثل محطة تاريخية في مسيرة الكرة المصرية، ويعكس تطور أداء "الفراعنة" خلال منافسات البطولة الحالية.

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