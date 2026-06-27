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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يخضع للأشعة غدا لتحديد إصابته

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

تقرر خضوع محمد صلاح نجم منتخب مصر للأشعة غدا عقب إصابته أثناء مباراة منتخب مصر وايران في كأس العالم .

وسيخضع النجم محمد صلاح غدًا لأشعة على العضلة الخلفية، من أجل تحديد طبيعة الإصابة وحسم موقفه النهائي من المشاركة في مواجهة أستراليا بدور الـ32 من كأس العالم 2026.

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى، حيث نجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة سكنت شباك المنتخب الإيراني، مانحًا الفراعنة أفضلية مبكرة.

إيران تعود سريعًا إلى المباراة

لم يتأخر رد المنتخب الإيراني كثيرًا، إذ تمكن رامين رضائيان من إدراك التعادل في الدقيقة 14، مستغلًا هجمة سريعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده ليضمن المركز الثاني في المجموعة، خلف منتخب بلجيكا المتصدر، ليحجز رسميًا بطاقة العبور إلى دور الـ32 من مونديال 2026.

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