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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لو فاتك الماتش .. ملخص مباراة مصر وايران

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالصمد ماهر

انتهت مباراة منتخب مصر امام منتخب إيران بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب ، ليصعد المنتخب المصري إلي دور الـ 32 في بطول كأس العالم 2026 

تشكيل منتخب مصر أمام منتخب إيران 

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني تشكيل الفراعنة الكبار أمام إيران فى المباراة المقرر إقامتها فى ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026 على النحو التالي: 

منتخب مصر

مصطفي شوبير 
محمد هاني 
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم
أحمد فتوح
مهند لاشين
محمود صابر
إمام عاشور 
محمود تريزيجيه 
محمد صلاح 
مصطفى زيكو

البدلاء

محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - ياسر إبراهيم - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - إبراهيم عادل - هيثم حسن - أحمد سيد زيزو - حمزة عبد الكريم - عمر مرموش

 أحداث الشوط الأول

منتخب مصر 

انتهت احداث الشوط الأول  من مباراة مصر وإيران المقامة حالياً على استاد لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 والنتيجة هي التعادل 1-1.

 تفاصيل هدف منتخب مصر أمام منتخب إيران 

محمود صابر لاعب منتخب إيران 

 سجل محمود صابر لاعب منتخب مصر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مشاركات الفراعنة بكأس العالم بعدما أحرز هدفًا مبكرًا أمام منتخب إيران خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين على ملعب سياتل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

وجاء هدف محمود صابر في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء ليصبح بذلك أسرع هدف يسجله منتخب مصر في تاريخ مشاركاته المونديالية في لحظة أعادت الحماس مبكرًا للمواجهة الحاسمة في مشوار الفريق بالبطولة.

بدأت اللقطة الهجومية من تمريرة دقيقة من قائد المنتخب محمد صلاح حاول دفاع إيران التعامل معها لتصل إلى محمود تريزيجيه قبل أن يتدخل الحارس علي رضا لمحاولة إبعاد الكرة.

لكن الكرة لم تُبعد بالشكل المطلوب لتصل إلى محمود صابر الذي تعامل معها بسرعة وتركيز شديدين وسدد كرة أرضية قوية خدعت الحارس قبل أن يحاول المدافع الإيراني إبعادها من على خط المرمى دون جدوى لتستقر داخل الشباك معلنة تقدم مصر.

 تفاصيل إصابة محمد صلاح 

محمد صلاح 

أكد الكابتن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، قال إن قائد منتخب مصر محمد صلاح اشتكى من آلام في العضلة الخلفية ما استدعى خروجه في الشوط الثاني.

هدف إيران وإهدار ركلة جزاء 

وأهدرت إيران ركلة جزاء عبر مهدي طارمي، قبل أن يعادل لها رامين رضائيان (14).

ورفعت مصر رصيدها إلى خمس نقاط في المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن بلجيكا التي فازت على نيوزيلندا 5-1.

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

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