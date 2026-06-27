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مجموعة مصر.. بلجيكا تتقدم على نيوزيلندا بهدف تروسارد في الشوط الأول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجموعة مصر.. بلجيكا تتقدم على نيوزيلندا بهدف تروسارد في الشوط الأول

منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
إسراء أشرف

أنهى منتخب بلجيكا الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام نيوزيلندا، في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف التقدم البلجيكي عن طريق لياندرو تروسارد في الدقيقة 28، بعدما استغل أفضلية منتخب بلاده خلال مجريات الشوط الأول.

وشهد اللقاء أيضًا إلغاء ركلة جزاء لصالح بلجيكا في الدقيقة 21، عقب مراجعة تقنية الفيديو، ليحافظ المنتخب البلجيكي على تقدمه بهدف وحيد حتى نهاية النصف الأول من المباراة.

تشكيل نيوزيلندا أمام بلجيكا: ماكس كروكومب، تيم باين، تايلر بيندون، ليبيراتو كاكاس، فين سورمان، جو بيل، ماركو ستامينيك، ساربريت سينج، إيليا جاست، رايان توماس، كريس وود.

تشكيل بلجيكا أمام نيوزيلندا: تيبو كورتوا، آرثر ثيات، براندون ميشيل، ماكسيم دي كويبر، تيموثي كاستانيي، هانز فاناكين، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين، لياندرو تروسارد، شارل دي كيتيلير، جيريمي دوكو.

ودخل المنتخب البلجيكي المواجهة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، بعدما اكتفى بحصد نقطتين فقط خلال أول جولتين، ليصبح مطالبًا بحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على آماله في بلوغ دور الـ32 من البطولة.

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