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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بقيادة محمد صلاح.. ثلاثي منتخب مصر في التشكيل المثالي للمجموعة السابعة بالمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

كشفت شبكة "هوسكورد" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم عن التشكيل المثالي للمجموعة السابعة عقب ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهد التشكيل المثالي حضورا مصريا لافتا بعدما تواجد الثلاثي محمد صلاح ومصطفى شوبير ومصطفى زيكو تقديرا للمستويات المميزة التي قدموها خلال مباريات دور المجموعات أمام بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

مصر تتأهل وصيفا وتضرب موعدا مع أستراليا

وأنهى منتخب مصر مشواره في دور المجموعات باحتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط متأخرا بفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر فيما جاء منتخب إيران في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الرابعة، في دور الـ32، وذلك في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

إنجاز أفريقي غير مسبوق في المونديال

وشهدت النسخة الحالية من كأس العالم إنجازا تاريخيا للقارة الأفريقية بعدما نجحت سبعة منتخبات في حجز مقاعدها بدور الـ32 في أكبر تمثيل أفريقي بالأدوار الإقصائية في تاريخ البطولة.

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ مشاركات القارة السمراء بكأس العالم، خاصة أن أفضل حصيلة سابقة كانت في مونديال 2014 بالبرازيل، عندما تأهلت ثلاثة منتخبات فقط إلى الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر يسهم في كتابة التاريخ

ولعب منتخب مصر دورا مؤثرا في هذا الإنجاز، بعدما لم يكتفِ بتحقيق التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، بل ساهم أيضا في صعود منتخب السنغال.

وجاء ذلك بعد تعادل المنتخب المصري مع إيران في الجولة الأخيرة وهي النتيجة التي منعت المنتخب الإيراني من تحسين رصيده ومنحت السنغال فرصة التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

حضور أفريقي قوي في النسخة الحالية

وشهدت النسخة الحالية تأهل منتخبات المغرب، ومصر، والسنغال وغانا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، إلى جانب الرأس الأخضر الذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل في أول مشاركة مونديالية له.

كما واصل منتخب المغرب نتائجه المميزة بعد إنجازه التاريخي في مونديال 2022، فيما فرضت منتخبات القارة السمراء نفسها بقوة كأحد أبرز الرابحين من مرحلة المجموعات.

رسالة أفريقية للعالم

وأكدت المنتخبات الأفريقية من خلال نتائجها في مونديال 2026 أنها لم تعد تكتفي بالمشاركة المشرفة، بل باتت تنافس بقوة على بلوغ المراحل المتقدمة من البطولة في ظل التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.

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